Fingió que estaba enferma, se tomó un avión y se encontró a quien menos quería: “¿Esto es un hospital?”

Si estás planeando tomarte un día libre en tu trabajo bajo el argumento de que estás enfermo, quizás lo quieras pensar de vuelta después de leer lo que le pasó a esta empleada freelance. Si bien las posibilidades de encontrarte a tu jefe justo en esa “escapada” son relativamente mínimas, siempre existe la posibilidad de que esa humillante pesadilla se convierta en realidad.

Es lo que le sucedió a una tiktoker de 23 años que divide su trabajo entre Europa y Bali, Indonesia, que es su país de origen. La joven había sacado un vuelo para regresar a visitar su familia un viernes por la mañana y, por eso, decidió llamar a su trabajo el jueves para avisar que al día siguiente no estaría disponible debido a que tenía “un turno médico impostergable”. Pero lo que jamás imaginó es que podría llegar a encontrarse con su jefe no sólo en el aeropuerto, sino en el mismo avión que ella. Y esto, precisamente, fue lo que sucedió.

Así lo contó la protagonista desde su cuenta de TikTok donde se hace llamar @grachevaaleidya y donde tiene más de 116 mil seguidores. En el clip que publicó, y que se hizo viral, contó su tragicómica experiencia que, afortunadamente, tuvo un final feliz.

Mirando a cámara con un gesto de contrariedad en su rostro, Grace escribió sobre el video: “Me tomé un día de enfermedad en el trabajo sólo para terminar en el mismo avión que mi gerente”. A continuación, compartió una captura de pantalla de mensajes entre ella y su jefe, que se había tomado una foto con Grace visible unos asientos detrás.

Pero la humillación comenzó mucho antes: en la fila para embarcar el vuelo. Según contó la joven a la revista Newsweek, cuando estaba esperando para subir al avión identificó una cara familiar que se acercó a ella y le preguntó sarcásticamente: “Oh, ¿entonces esto es un hospital?”. Era su jefe que también viaja a menudo a Bali y que, para desgracia de Grace, se encontraba también en el aeropuerto para abordar el mismo avión.

Lo insólito del caso es que el encuentro in fraganti no fue del todo malo y así lo relató Grace: “Me quedé muy sorprendida, pero terminamos riéndonos juntos y hablando todo el camino hasta el avión. Mientras estábamos adentro, él tomo esa foto y me la envió”.

Dijo que estaba enferma pero, en el aeropuerto, se encontró a quien menos esperaba (Sven Hoppe/dpa via AP) Sven Hoppe - DPA

Los usuarios de la plataforma china no tardaron en hacer comentarios sobre el mortificante momento y algunos contaron sus propias experiencias de humillación. Uno escribió: “Lloraría como un bebé y entregaría mi carta de renuncia”. “Me arrojaría del avión, no voy a mentir”, admitió otro, y uno declaró: “No me enojaría como gerente porque haría lo mismo jajaja”. Una mujer recordó que ella también había llamado a su trabajo para decir que estaba enferma y poder tomar un vuelo, pero su jefe la llamó mientras estaba en el aeropuerto: “De fondo, se escuchaban los anuncios de las distintas puertas de embarque”.

Al parecer, la joven no sólo no se metió en problemas, sino que en los comentarios contó que tanto ella como su jefe renunciaron al trabajo, aunque no dio ninguna explicación al respecto.

