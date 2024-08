Horror en Australia: un cocodrilo fue sacrificado y en su interior encontraron el cadáver de un hombre de 40 años

Escuchar

Una pareja australiana, junto a sus tres hijos y sus suegros, viajaron hacia el norte de Australia, más precisamente a Queensland, para pasar unos días de vacaciones en un camping.

En lo que parecían días tranquilos y alegres, totalmente desconectados de la tecnología, la pareja sufrió un trágico acontecimiento. Sucedió que Dave Hogbin, de profesión médico, comenzó a caminar por un sendero rocoso junto a Jane, su esposa, hasta que la ribera del río cedió y él cayó al río Annan.

A partir de ese momento, comenzó el grito desesperado de Hogbin quien empezó a pedir ayuda ante el inminente peligro de los cocodrilos que están en la costa. Su mujer, azorada por ver que corría peligro su vida, se dirigió hacia él, aunque se topó con una severa complicación de que el piso estaba muy resbaladizo y ella, en su afán por rescatarlo, estuvo a punto de caer hacia el agua.

Dave y Jane Hogbin, los protagonistas de una escalofriante historia en Australia GoFoundMe

Según el testimonio recabado, la mujer confesó que Hogbin decidió soltar su mano para no arrastrar a su esposa y por ende, dejar a la familia huérfana. “Estábamos disfrutando de un día normal de vacaciones y todo cambió en 30 segundos. Las cosas pueden cambiar rápidamente en un instante a pesar de estar haciéndolo todo bien. Me salvó, su último acto fue no arrastrarme con él. Me alegro de seguir acá porque podría haber sido un millón de veces peor para los involucrados, no solo para los chicos”, explicó en diálogo con el portal CBS News.

En esa misma línea, dio más detalles de lo que fue el frustrado rescate: “Escuché el chapoteo cuando cayó y corrí para ayudarlo, pero la pendiente era muy empinada y resbaladiza”.

Según lo atestiguado, el padre de tres hijos de 2, 5 y 7 años, cayó al agua y de inmediato fue atacado por un cocodrilo de 5 metros que lo devoró en instantes. Tras este feroz atacante, el sitio BBC explicó que el animal fue sacrificado por guardabosques al encontrarle “cicatrices en el hocico similares a las que describieron los testigos”.

Un cocodrilo atacó a un hombre que cayó a un río y terminó con su vida Getty Images

A raíz de esta situación escalofriante que dejó conmocionada a toda la familia, un amigo del damnificado llamado Alex Ward creó una colecta solidaria en la página GoFoundMe donde explicitó que significó un “pequeño consuelo” el hecho de que los hijos no vieron morir a su padre.

“Esta página se creó, con el permiso de la familia inmediata de Dave, para beneficiar a la esposa de Dave, Jane, y a sus tres hijos. El objetivo es tratar de aliviar parte de la carga financiera inmediata asociada con eventos tan trágicos y apoyarlos mientras intentan desenvolverse en la vida sin Dave. Cualquier pequeña cantidad o simplemente un mensaje de apoyo será increíblemente valorado”, aclaró esta persona en esta página para juntar fondos, que hasta el momento, recaudó 140 mil dólares.

“Todos lo extrañamos mucho, pero también estamos inmensamente agradecidos por el amor y el apoyo con el que hemos sido inundados”, sentenció Ward en un conmovedor texto donde se despidió de su amigo y rogó por la buena voluntad de las personas en colaborar económicamente para la causa.

