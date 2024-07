La historia de Tristen Ikaika, el joven que se hizo millonario vendiendo anillos hechos con cucharas

Escuchar

Las redes sociales son un vehículo muy importante en la vida de las personas. El caso de Tristen Ikaika se puede amoldar a esa aseveración. Una foto suya mostrando un anillo abrió un portal inimaginable para su vida. Su historia empezó a los 12 años con la intención de crear un hobbie que le pueda dar un rédito económico a futuro: transformó las cucharas y tenedores de la casa de sus padres en anillos.

Con una gran habilidad para darles forma y un diseño particular, Tristen empezó a gestar un negocio que ni el más optimista podría pensar. Hasta que una mención en Instagram de sus anillos le despertó el bichito de comercializarlos. “Cuando tenía 19 años, era joven, ingenuo y estaba en la ruina; necesitaba dinero”, le explicó el protagonista de esta historia a la Revista Forbes.

Tristen Ikaika transformó su vida con anillos hechos con cucharas de su casa ig @tristenikaika

Nada hacía pensar que su pasión de la adolescencia de crear anillos podía generar un negocio millonario, pero Tristen empezó a hacer los contactos necesarios para poder mostrar su arte basado en cucharas de muy poco valor que sustraía de su hogar sin que sus padres se dieran cuenta.

A raíz de un interés que nació de las redes sociales, el empresario de 26 años armó una colección en un sitio web con el objetivo de generar algunos dividendos y medir así la posible popularidad que podían tener. “Pensé que vendería anillos una vez, ¡no pensé que estaba lanzando un negocio de siete cifras!”, remarcó, entusiasta, sobre la primera tirada que se agotó en cuestión de horas.

Tristen Ikaika en sus inicios como emprendedor

De la noche a la mañana, Tristen pasó de ser un adolescente con muchas inquietudes y necesidades a ser un empresario. Según le explicó a Forbes, su primera ganancia fue de 4000 dólares.

En paralelo a una vida que se transformó con los clicks de los usuarios en su página, el empresario contó que debió enfrentar situaciones personales indeseables como un ataque cardíaco de su padre y el diagnóstico de cáncer de su madre que lo hicieron volver a la realidad y fortalecerlo. “Fue un momento difícil y triste en mi vida al que no quisiera volver nunca, pero estoy más que agradecida por lo que me enseñó. Sin haber pasado por lo que pasó mi familia, no creo que tendría la misma perspectiva de la vida”, sostuvo.

La exposición de Tristen en el programa Shark Tank

A su vez debió conseguir el dinero suficiente para pagar la hipoteca de su casa debido a que a sus padres no tenían el sustento económico para hacerlo y corrían riesgo de quedarse en la calle. “Todavía me resulta difícil creer que un negocio creado a partir de una cuchara robada algún día pague en la misma casa de la que la robé”, aseguró, conmovido.

Para coronar una vida repleta de emociones y desafíos, Tristen Ikaika fue seleccionado en 2022 para participar del programa Shark Tank donde se le da lugar a los emprendedores de todo el mundo a mostrar sus colecciones, intenciones, estrategias y, según el veredicto de un jurado, puede ser congratulado con una fuerte suma económica para recibir un espaldarazo. Con un premio cercano a los 250 mil dólares, el influencer y emprendedor empezó a generar fuertes dividendos para seguir reinvirtiendo en un proyecto que nació de una manera hogareña y hoy Ikaika es una marca conocida mundialmente.

