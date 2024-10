La invitaron a una boda y mostró el método que crearon los novios para formar parejas durante la fiesta

Escuchar

Las redes sociales son una gran fuente de información, pero, sobre todo, de entretenimiento. A través del scrolleo podemos encontrar infinidades de cosas, por lo que es común terminar sorprendidos con algún contenido. Fue así que, en las últimas horas, una joven venezolana que asistió a un casamiento, reveló el drástico método que idearon los novios para formar parejas durante la fiesta y se volvió viral.

La joven contó sorprendida la iniciativa de los novios (Foto: captura TikTok/@emilianacarvalla)

A través de su cuenta de TikTok, Emiliana Carvallo publicó un video en el que se mostró desconcertada. “Yo nunca había visto algo así y quiero que me digan qué harían ustedes al respecto. Yo he estado invitada a muchísimos matrimonios porque mi familia es enorme, literal, diez tíos de un lado y siete del otro. He ido a muchísimas bodas y además estoy en edad donde la gente ya se está casando”, comenzó diciendo.

Acto seguido, la mujer giró la cámara de su teléfono y mostró la pantalla de su computadora, en la cual dejó ver un formulario. “Estoy llenando un formulario y miren esto, primero tengo que llenar el licor favorito, pero esto es lo que me da más risa. Tengo que decir si soy soltera o si no soy soltera, dar mi usuario de Instagram para el catálogo de solteros y además tengo que agregar una foto y una breve descripción”, completó, entre risas.

Emiliana mostró parte del formulario en sus redes sociales (Foto: captura TikTok/@emilianacarvallo)

“¿Qué es esto? ¿Qué hago? No sé si llenarlo o no. (...) O sea, no les voy a negar que me parece una idea superinnovadora de parte de mis amigos, pero no sé cómo reaccionar al respecto”, se sinceró. Finalmente, decidió completarlo. “Lo rellenaré. El casamiento será durante la primera semana de noviembre. Actualizaré de lo que vaya pasando hasta el día del evento. Creo que nos pondrán a todos los solteros en una misma zona”, sostuvo.

Sin imaginarlo, el clip obtuvo millones de reproducciones, por lo que la protagonista decidió realizar otro posteo actualizando a las personas que habían preguntado por ello. “El chisme llegó obviamente hasta la novia y claramente me escribió (...) Queremos calidad, queremos nivel, queremos que en esa fiesta los solteros la pasen muy bien”, reclamó con ironía.

Pero eso no fue todo. Dada la repercusión, Emiliana recibió tres invitaciones a otras bodas. “Ya me han escrito como tres personas por Instagram para invitarme a bodas. Claramente, no va a pasar, no voy a irme a una boda con 100% gente desconocida, no sé qué piensan aquí, pero bueno, a mí me parece un poco peligroso y más en México, conociendo el tema con las mujeres”, continuó.

Por otra parte, la tiktoker mostró algunos mensajes de los usuarios, a quienes calificó como “machistas”. “¡Esto seguro lo inventó una mujer! ¡Porque andan siempre buscando cómo traer drama a la vida de un soltero feliz!”, y “El nivel de ridícula es abismal. Lo único que quiere es ver cómo se vende”, le dijeron.

Otros, entusiasmados por la situación, pidieron saber más. “Hazlo, conocí a un chico en la boda de una amiga y aquí me tendrás volando hacia Francia en año nuevo”; “Me parece genial. Todos sabemos que las bodas son grandes formadoras de parejas. Con esto te evitás perder tiempo con alguien que no está disponible” y “Prepárate Emi que ese día estarás en el foco de atención de los solteros”.

LA NACION