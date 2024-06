Las estrictas exigencias del príncipe Harry y Meghan Markle para celebrar el cumpleaños de su hija

Escuchar

Si hay algo de lo que la realeza británica no puede despegarse son los escándalos. Durante décadas, sus miembros se vieron involucrados en todo tipo de conflictos, desde romances hasta rumores de infidelidad, cuestiones económicas y vínculos altamente cuestionables. Sin embargo, en 2021 se generó un quiebre que desconcertó a más de uno: el Príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus compromisos con la corona y se mudaron a los Estados Unidos. Hoy viven lejos del Reino Unido con sus dos hijos, Archie Harrison, de 5 años, y Lilibet Diana, quien acaba de cumplir 3.

Los duques de Sussex optaron por tener una vida más reservada en Montecito, Santa Bárbara, en el estado de California. Si bien es cierto que a donde sea que vayan las cámaras los persiguen, si ellos pueden manejarlo, cierran las puertas de su intimidad y las habilitan solo para su círculo íntimo. Esto quedó demostrado este mes a raíz del cumpleaños de su hija menor. Organizaron un festejo privado, pero ahora trascendieron cuáles habrían sido las estrictas reglas que debieron seguir quienes ingresaban a la propiedad.

Lilibet Diana, la hija menor de los duques de Sussex cumplió 3 años (Crédito: Twitter/@misanharriman)

El 4 de junio, la pequeña Lilibet Diana - llamada así en honor a su bisabuela, la reina Isabel II y su abuela Lady Di - cumplió tres años y sus padres decidieron hacer una fiesta en su casa de los Estados Unidos. Pero, no fue un festejo abierto al público, sino resguardado bajo siete llaves. “Las celebraciones en la propiedad de Harry y Meghan se llevan a cabo en el más estricto secreto”, le dijo un vecino del matrimonio al medio Bild. En este sentido, aseguró que la vida de la familia siempre transcurre detrás de los muros de Riven Rock, área donde se encuentra su casa.

Asimismo, explicó que todo lo referido a sus vecinos Meghan y Harry “se trata de forma absolutamente confidencial” y esto también se habría extendido a las celebraciones de la pequeña. “Los proveedores tienen que firmar estrictos acuerdos de confidencialidad antes de una fiesta de cumpleaños como la de Lilibet”, aseveró. Así como restringen los accesos, también fueron muy selectivos con los invitados de la fiesta. Según consignó Bild, a los festejos de cumpleaños no habrían asistido celebridades, solo sus amigos más íntimos.

Harry y Meghan junto a sus hijos, Archie y Lilibet (Crédito: Instagram/@alexilubomirski)

Lo cierto es que el matrimonio decidió homenajear a su hija a puertas cerradas. Según consignó la revista People, aunque el cumpleaños fue el 4 de junio, el festejo fue extenso. Las celebraciones arrancaron el fin de semana previo con una íntima fiesta en su casa de Montencito. ¿Los invitados? Familiares, amigos cercanos y también algunos amigos de la cumpleañera. Todo se realizó con mucha discreción y quedó claro que la idea del príncipe Harry y Meghan Markle era que todo quedara resguardado en la intimidad de su hogar.

La Justicia de los Estados Unidos declara como morosa a la fundación Archewell de Harry y Meghan Markle

Pero, si bien esta semana los exintegrantes de la realeza celebraron en familia, recientemente tuvieron que afrontar una compleja situación legal referida a su fundación. El 3 de mayo, el fiscal general de California, Rob Bonta, notificó que Archewell tenía una deuda. Según la documentación a la que accedió Page Six, la fundación está en “la lista de morosos del Registro de Organizaciones Benéficas y Recaudadores de Fondos por no haber presentado el informe o informes anuales requeridos y/o las tasas de renovación”. En líneas generales, esto significa que no puede continuar con sus actividades hasta que la situación se resuelva.

Pero, ¿qué dijeron los involucrados? Un vocero de los duques de Sussex expresó que el problema se desencadenó porque un cheque que se envió a las autoridades de California junto a los documentos de registro no llegó a tiempo. Pero advirtió que enviaron otro para que la situación se “resuelva rápidamente” según advirtió BBC. Asimismo, el portavoz aseveró que el problema de registro no estaban relacionados con las declaraciones de impuestos, las cuales, según dijo, se presentaron en tiempo y forma.

