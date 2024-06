El video viral de un oso tomando un descanso en una hamaca

Escuchar

Noah y Kristen Dweck vieron varios osos negros en los alrededores de su casa en Vermont, pero nunca habían notado algo así: un oso relajándose en su hamaca. Noah Dweck grabó el martes un video en el que se ve a dos jóvenes osos en su jardín de Waitsfield, y uno de ellos está sentando en su hamaca.

Captaron a oso tomando un descanso en hamaca de una vivienda en Estados Unidos JENNIFER BARROW/ALAMY

“Era encantador. Fue una escena divertida”, le dijo el hombre a The Associated Press. Dweck comentó que estaba sentado en un escritorio de su casa, cerca de la estación de esquí de Sugarbush, cuando oyó el tintineo de la hamaca. Pero no tardó en darse cuenta de que no había viento.

“Inmediatamente, supe que eran los osos”, agregó. Subió a toda prisa a la segunda planta, se asomó por la ventana y vio a un oso que miraba con curiosidad al otro, que estaba pasando el rato en la hamaca, dijo. Grabó un video con su iPhone y ahuyentó a los osos. El canal de televisión de Burlington WPTZ fue el primer medio en informar sobre el avistamiento.

“Vivimos en un área muy activa para los osos. Los osos están muy acostumbrados al contacto humano, así que supongo que ya se habían encontrado antes con otras hamacas”, comentó Dweck, y agregó: “Para ser sincero, me sorprendió mucho que no se cayera de la hamaca, y que supiera cómo hacerlo. Fue bastante divertido de ver”.

El Universal (México)