Las recomendaciones de Harvard para mejorar el rendimiento escolar de los chicos

El final de las vacaciones de invierno llegó, y millones de estudiantes de educación básica se prepararon para volver a las aulas con nuevos objetivos académicos.

Este retorno marca el inicio de un esfuerzo constante por parte de los niños para mejorar sus calificaciones y desempeño escolar.

El estudio es esencial en la vida de cualquier individuo. Perfeccionar las habilidades de aprendizaje en los niños no solo mejora su rendimiento académico, sino que también les brinda mejores oportunidades a futuro, estimulando su pensamiento crítico y lógico.

Tres expertos revelaron las claves para mejorar el rendimiento de los más chicos Shutterstock

La capacidad para resolver problemas es otra habilidad vital, estrechamente relacionada con la creatividad. Afortunadamente, estas habilidades pueden desarrollarse desde temprana edad mediante buenos hábitos de estudio.

Las claves de Harvard para un mejor rendimiento escolar

Un experto de la Universidad de Harvard, junto con dos psicólogos renombrados, reveló los mejores hábitos de estudio que los niños pueden adoptar para mejorar significativamente su rendimiento escolar.

El buen descanso es una de las claves fundamentales Master1305 - Shutterstock

Estos hallazgos se presentan en el libro Make it Stick: The Science of Successful Learning, escrito por Peter C. Brown de Harvard, Henry L. Roediger y Mark A. McDaniel de la Universidad de Washington. Ellos llaman a estos principios “la ciencia del aprendizaje”.

La escritura a mano puede potenciar el rendimiento dado que permite retener mejor la información Monkey Business Images - Shutterstock

El valor del buen descanso: según los autores, el descanso es fundamental para ayudar al cerebro a procesar y almacenar información de manera más eficiente.

según los autores, el descanso es fundamental para ayudar al cerebro a procesar y almacenar información de manera más eficiente. Ejercicio mental constante: comparan la mente con un músculo que, si no se ejercita regularmente, no puede mantener las conexiones neuronales necesarias para retener información.

comparan la mente con un músculo que, si no se ejercita regularmente, no puede mantener las conexiones neuronales necesarias para retener información. Escritura a mano en la era digital: aunque vivimos en una era digital, la escritura a mano sigue siendo crucial para que los niños retengan información al visualizar lo que escriben, ayudando a sincronizar cada párrafo en su mente.

aunque vivimos en una era digital, la escritura a mano sigue siendo crucial para que los niños retengan información al visualizar lo que escriben, ayudando a sincronizar cada párrafo en su mente. Estudio en voz alta: repasar el material en voz alta es otra estrategia eficaz, ya que activa el aprendizaje auditivo y refuerza la memorización del contenido.

repasar el material en voz alta es otra estrategia eficaz, ya que activa el aprendizaje auditivo y refuerza la memorización del contenido. Comprensión lectora efectiva: en lugar de releer un texto difícil una y otra vez, es mejor realizar una lectura profunda inicial y luego revisar las ideas no comprendidas de forma individual.

en lugar de releer un texto difícil una y otra vez, es mejor realizar una lectura profunda inicial y luego revisar las ideas no comprendidas de forma individual. Alternar materias: cambiar de materia durante el estudio ayuda a la memoria a largo plazo, evitando la saturación con un solo tema.

cambiar de materia durante el estudio ayuda a la memoria a largo plazo, evitando la saturación con un solo tema. Diversificación de técnicas de estudio: fomentar el uso de diferentes técnicas, como hacer preguntas, subrayar lo importante y realizar ejercicios prácticos, crea conexiones significativas con el material de estudio.

fomentar el uso de diferentes técnicas, como hacer preguntas, subrayar lo importante y realizar ejercicios prácticos, crea conexiones significativas con el material de estudio. Estimulación cerebral mediante la mano no dominante: un ejercicio recomendado es utilizar la mano no dominante para actividades diarias, lo que ayuda a estimular la agilidad mental y las conexiones cerebrales.

Las técnicas de estudio son fundamentales para un buen desarrollo escolar shutterstock - Shutterstock

Adoptando estas estrategias, los estudiantes no solo pueden mejorar sus calificaciones, sino también desarrollar habilidades cruciales para su crecimiento personal y profesional. Con estas prácticas, se preparan mejor para enfrentar futuros desafíos de manera efectiva y creativa.

