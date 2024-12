Las señales secretas que revelan que tu pareja te engaña, según una psicóloga

“Nunca se puede saber si alguien es infiel con una sola pista”, introdujo en una reciente nota a The Telegraph la psicóloga consultora en la Clínica de Psicología de Chelsea, Elena Touroni, quien tiene muchos años de experiencia en el tratamiento de parejas.

Sin embargo, cada vez que llegan a su consultorio, lo primero que debe descifrar es si la pareja de la persona es infiel o quien cuenta la historia es ansiosa e insegura. Una vez que se aclara el panorama, la especialista es capaz de detectar de que uno de ellos podría ser infiel, de acuerdo a algunas señales reveladoras que observó a lo largo de su trayectoria.

“El engaño ocurre cuando en una relación hay una brecha de vulnerabilidad que permite que otra persona entre", aseguró la psicóloga Shutterstock

Uno es extremadamente necesitado

Cuando uno de los dos es inseguro de sí mismo y necesita demasiada afirmación de su pareja, quien no pueda cumplir con la atención que desea podría generar un escenario en el que el inseguro busque validación externa de otra relación. No obstante, en la primera etapa no es un problema porque el inseguro obtiene la afirmación que necesita, pero con los años esto, naturalmente, desaparecerá.

“El engaño ocurre cuando en una relación hay una brecha de vulnerabilidad que permite que otra persona entre. Es poco probable que esto ocurra cuando cada persona es capaz de atender las necesidades del otro y se entienden mutuamente en un nivel profundo. Pero si hay brechas en la atención de las necesidades del otro, esto crea un espacio para que una tercera persona entre en la relación”, indicó la especialista.

Por ejemplo, una brecha se puede generar a partir de que un marido cariñoso satisface necesidades de su esposa con regalos materiales como vacaciones o experiencias, pero puede que no esté en sintonía emocional. En cambio, si la pareja tiene buena comunicación y conexión es más difícil que se cree esta brecha.

Uno se siente atraído por parejas no disponibles

En esta ocasión, uno de los dos no tomó una buena decisión desde el comienzo de la relación. Y esto se debe a las decisiones basadas en patrones, es decir, decisiones basadas en el pasado sobre con quienes eligen estar.

“Hay una categoría de personas (más comúnmente mujeres) que se sienten muy atraídas por parejas que no están disponibles. Por lo general, la razón subyacente es una experiencia de la primera infancia, tal vez un padre no disponible. Están repitiendo algo con la esperanza de tener una mejor experiencia, pero en realidad es más probable que sufran”, señaló la psicóloga, quien aseguró que estas personas corren un mayor riesgo de ser engañadas.

Evento quiebre en la vida

Un evento puede desencadenar una aventura. La mayoría de las personas pueden tener la oportunidad de hacerlo al conocer a alguien que se sienta atraído por ellas (y viceversa). Pero la diferencia entre hacerlo o no es una: la persona debe sentirse insatisfecha con su relación.

Un acontecimiento importante, como la llegada de un hijo, puede generar una distancia en la pareja; o la pérdida del padre o madre. Es decir, cualquier situación que genere desestabilización psicológica en una de las dos partes. “Si una relación tiene una vulnerabilidad subyacente que luego se combina con este tipo de desencadenante, pueden surgir aventuras amorosas”, manifestó.

El narcisista es propenso a ser infiel: alimentan su sentido de identidad a través de mucha atención Shutterstock - Shutterstock

Uno hizo trampa antes

Si una persona engañó una vez quiere decir que hay una razón psicológica atrás. Y esto quiere decir que tenderá a repetirlo. “La mayoría de las veces se trata de algún sentimiento interno sobre sí mismo, como tener dificultad para ser dependiente en sus relaciones. Puede haber algo en la vulnerabilidad que lo asuste. Puede haber todo tipo de cosas que sucedan que hagan que estar en una relación comprometida le provoque ansiedad”, explicó.

Algo se está callando

Cuando una persona engaña, la otra parte puede darse cuenta aunque no lo haya admitido. Esto se debe a que algo de la historia no cuadra. Hay algo que se está ocultando cuando uno de los dos está comprometido con la relación, pero la otra no refleja lo mismo.

“Como terapeuta de pareja, sentís que hay algo que no encaja en cuanto a por qué estas dos personas están teniendo problemas”, manifestó la experta y luego apeló a su experiencia: “Por lo general, encontrás las respuestas en los antecedentes de la persona: comenzás a investigar su historia y descubrís pistas. ¿Quizás es más probable que sea infiel porque tiene baja autoestima? ¿O porque su pareja es muy dinámica y se siente un poco descuidada?”.

Uno es narcisista

El narcisista es propenso a ser infiel: alimentan su sentido de identidad a través de mucha atención. En este sentido, la especialista dividió los engaños en dos tipos: los que tienen muchos encuentros sexuales y los que mantienen una aventura con otra en una relación paralela. En cuanto a los primeros, “pueden ser más impulsivos, priorizar el placer y la diversión en lugar de ser una pareja comprometida”, mientras que los segundos “son muy infelices o hay algo en su relación actual que no está del todo bien, pero que no pueden solucionar. Resuelven el problema encontrando otra relación en lugar de arreglar la que tienen.

Bajó la vida sexual

Entre mejor es el sexo, mejor será el estado de la pareja. Si la cantidad o la frecuencia bajó drásticamente es una señal para la psicóloga. “Si estoy en una sesión les preguntaré cuánto tiempo pasan juntos y cómo es. También averiguaría un poco sobre su pareja: ¿cuál es su historia? ¿Alguna vez fue infiel? ¿Qué otros cambios hubo? ¿Es tan receptivo? ¿Hay largos períodos en los que uno de los miembros de la pareja no sabe lo que está haciendo el otro?”, indicó. Todos pueden ser signos de aventura, pero si es que existe alguna de las mencionadas anteriormente.

Cabe destacar que, ante la pregunta de si una infidelidad es irreparable, la terapeuta remarcó que se trata de una experiencia muy dolorosa, pero si se entiende, se resuelve y ambas personas están dispuestas, puede ser el comienzo “completamente nuevo”. Lo ideal es tomar acción antes de la infidelidad, por ejemplo, yendo a terapia para descubrir las razones detrás de los sentimientos. Una vez que se produce la infidelidad es una situación difícil, sobre todo, si se hace público. Esta gran traición puede ser motivo de no perdón para algunas personas.

LA NACION