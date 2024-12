Los juguetes infantiles de los 90 y 2000 que hoy podrían valer una fortuna

Cada vez falta menos para la Navidad, donde los regalos juegan un papel esencial, sobre todo, en los niños, que se ilusionan todo el año con tener el juguete que está de moda. Pero, ¿qué ocurre cuando el juguete ya cumplió su utilidad y a medida que pasan los años se quedan guardados en alguna caja que ocupa espacio innecesariamente? Las familias que guardaron estos juguetes de los años 80, 90 y 2000 tienen la posibilidad de hacer gran dinero con ellos.

El fin de año es una ocasión especial para sacarle rédito a esos artículos que solo ocupan lugar en la casa. En el caso de los juguetes, existe una gran demanda en Internet de parte de coleccionistas que buscan las figuras más difíciles de encontrar, cuyo excentricidad eleva su valor a precios irrisorios. Según la aseguradora Homeprotect, las reliquias más vendidas de eBay son desde los 80 hasta los 2000, es decir, figuras que una familia, tranquilamente, puede tener alojado en el entretecho de la casa o en alguna caja vieja en el garaje.

El Lego Star Wars Clud City es una de las gemas de gran valor

En este sentido, el director de atención al cliente de Homeprotect, David Joyson, dialogó con Mirror y recomendó: “Si tenés juguetes viejos por ahí, puede que valga la pena comprobar su valor, ¡podría estar sentado sobre una mina de oro! Por otra parte, si encuentra un artículo que cree que puede tener un valor elevado, solicite una tasación profesional para saber si merece la pena asegurarlo y evitar un seguro insuficiente”.

Entre los juguetes más vendidos en la plataforma se encuentran algunos sets de Lego coleccionables, sobre todo, el Lego Star Wars Clud City es una de las gemas de gran valor. Un vendedor logró sacarle dos mil euros, a un set del 2003, mientras que otros le pusieron un valor de seis mil euros. Asimismo, tanto el Lego Skull’s Eye Schooner Pirate Ship como el Lego Star Wars Ultimate Collectors Millenium Falcon y Lego Star Wars Death Star II se cotizaron en productos de más de miles de euros.

La yegua Barbie Meadow llegó a venderse en 900 euros unsplash

Otro de los clásicos es My Little Pony, un juguete que fue boom entre las niñas durante los 2000, pero que perdió popularidad en las siguientes generaciones; sin embargo, ahora volvió con los coleccionistas. Un My Little Pony Orange Cotton Candy Flat Foot Unmarked Hoof Vintage G1 llegó a venderse por mil euros, aunque no tuviera caja original. Otras versiones y artículos especiales como el Calendario de Adviento G1 MLP llegó a los 200 euros.

En este marco, una que no podía faltar es la Barbie, que tiene miles de artículos a lo largo de la historia. La yegua Barbie Meadow se vendió por 900 euros, pero cualquier edición limitada o colaboración superará ampliamente este precio. Otras Barbies pueden alcanzar entre 100 y 200 euros, por ende, es cuestión de revisar esas viejas cajas e investigar si alguno de los populares muñecos tienen valor dentro del mercado de coleccionistas. Vale aclarar que entre mejor estén conservados, incluso si mantienen su empaque original, más va a ser el valor al que llegará. A la cotización de hoy, mil euros equivale a un millón de pesos argentinos, es decir, un gran valor para un objeto en desuso.