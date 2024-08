Los mejores memes de la partida de julio y la llegada de agosto

Escuchar

Como si fuese una especie de ritual, cada vez que julio desembarca en el calendario, las redes sociales se llenan de memes sobre Julio Iglesias. El cantante español se convirtió en la cara del séptimo mes del año, tanto al comienzo como cuando agosto se prepara para iniciar, las divertidas imágenes circulan y no tardan en convertirse en tendencia tanto en X, como Facebook e Instagram.

Los mejores memes del final del mes de julio (Foto: Instagram/@memes.dejulio)

Pero no solo es el intérprete de “Con la misma piedra”, a quien los usuarios recurren para sobrellevar el frío. Lo mismo ocurre en mayo con Brian May o en agosto con Daniel Agostini. A continuación, te mostramos las ingeniosas ocurrencias que no dejan de sacar sonrisas.

“Despidiendo a julio”, dice uno mientras se lo ve a un señor despidiendo del trabajo a Iglesias, quien lleva consigo una caja con sus pertenencias; “Julio ya prepara a Agostini”, agrega otro en el que el cantante de cumbia está haciendo boxeo al lado de su entrenador, quien no podría ser nada más ni nada menos que Julio Iglesias; “Hasta el año que viene”, es otro de los populares, en el que el compositor está en un aeropuerto listo para embarcar; y “Julio quedará en la memoria”, donde su rostro complementa una memoria USB.

“Que te vaya bonito, Julio”; “Necesito un meme con la cuenta regresiva hasta el próximo julio”; “Que empiecen los memes de Agostini” y “Gracias Julio, sos la razón por la que mis contactos me van a bloquear”, fueron solo alguno de los comentarios de los seguidores de la cuenta @memes.dejulio.

Cabe recordar que en 2015, el artista opinó sobre sus memes en una entrevista y dijo que le daban gracia, siempre y cuando no fueran ofensivos.

