Los rasgos que comparten las personas con inteligencia emocional, según un psicólogo

El ser humano tiene una gran cantidad de inteligencias dentro de su cerebro; hace tiempo se desechó la idea de que las habilidades de las personas se miden solamente por su coeficiente intelectual. Existe la inteligencia visual-espacial, la verbal-lingüística, la lógica-matemática, la musical-rítmica, la corporal-kinéstésica, la naturista, la intrapersonal y la interpersonal, que define la capacidad de sentir las distinciones ajenas, los estados de ánimo y motivaciones. Sin embargo, pocos saben cuáles son las características que definen a una persona que tiene inteligencia emocional. En este sentido, el sitio especializado CuerpoMente, detalló las 12 habilidades, según el psicólogo Daniel Goleman.

Daniel Holeman es autor de libros sobre la inteligencia emocional, y señala que esta inteligencia se puede aprender y mejorar a lo largo de la vida para relacionarse de una manera asertiva con el entorno. ¿Con qué fin? La búsqueda es mejorar la capacidad de gestionar las emociones a lo largo del día, tanto con familiares, como con amigos o desconocidos.

La inteligencia emocional es la capacidad de sentir las distinciones ajenas, los estados de ánimo y motivaciones Unsplash

Esto puede definir el grado de felicidad de una persona y, tras años estudiando este tema, Goleman distinguió las bases de este tipo de sujetos para reconocer los sentimientos propios y ajenos.

Las 12 habilidades que denotan inteligencia emocional

Autoconciencia emocional : las personas saben reconocer mejor qué sienten cuando lo sienten.

: las personas saben reconocer mejor qué sienten cuando lo sienten. Autocontrol emocional : las personas tienen la capacidad para tomar distancia y autorregularse, es decir, las emociones no se niegan, pero no llevan a perder el control de la situación.

: las personas tienen la capacidad para tomar distancia y autorregularse, es decir, las emociones no se niegan, pero no llevan a perder el control de la situación. Adaptabilidad : las personas aprenden a mostrarse flexibles y adaptarse a las nuevas circunstancias.

: las personas aprenden a mostrarse flexibles y adaptarse a las nuevas circunstancias. Orientación al logro : las personas trabajan para conseguir un objetivo fijado.

: las personas trabajan para conseguir un objetivo fijado. Mirada positiva : tienen la capacidad de ver lo bueno en cualquier contexto, ya sea de otras personas, situación o acontecimientos inesperados.

: tienen la capacidad de ver lo bueno en cualquier contexto, ya sea de otras personas, situación o acontecimientos inesperados. Empatía : saben ponerse en el lugar del otro sin dejarse arrastrar por lo que sienten.

: saben ponerse en el lugar del otro sin dejarse arrastrar por lo que sienten. Conciencia organizacional : saben interpretar las relaciones de poder, sus dinámicas y las implicaciones emocionales en los vínculos dentro de un grupo.

: saben interpretar las relaciones de poder, sus dinámicas y las implicaciones emocionales en los vínculos dentro de un grupo. Influencia : son referentes para otras personas.

: son referentes para otras personas. Son buenas guías y mentores : ayudan a otros a desarrollarse a largo plazo con feedback y apoyo.

: ayudan a otros a desarrollarse a largo plazo con y apoyo. Manejo de conflictos : resuelven los conflictos de una manera en la que los implicados se sientan cómodos con la resolución.

: resuelven los conflictos de una manera en la que los implicados se sientan cómodos con la resolución. Trabajo en equipo : saben colaborar en pos de conseguir objetivos.

: saben colaborar en pos de conseguir objetivos. Liderazgo inspirador: ayudan a que los demás saquen lo mejor de sí mismos y mantenerlos motivados.

La inteligencia emocional también se puede aplicar en ambientes laborales Unsplash

En sus libros y conferencias, el psicólogo destaca tres de estas cualidades por encima del resto. La orientación al logro, la empatía y la influencia, las cuales son las más importantes.

La primera porque se trata de no dejar de trabajar para lograr una meta, independientemente de que si sea grande o chica. No importa si son de carácter personal o laboral, lo importante es cumplirlas. La segunda es clave porque, para llegar a ponerse en el lugar del otro, la persona debe conocerse a sí misma. Además, se toma el tiempo de conocer a la otra persona en profundidad para poder cuidarla mejor. Por último, la tercera es tan relevante por la manera en la que se comunica con los demás, es decir, que explica sus argumentos de una forma que no se considera un ataque para el receptor.

