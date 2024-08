Multimillonario antes de los 25: quién es el joven que sorprende a todos con su rápido ascenso

Escuchar

Multimillonario antes de los 25. No, no es el título de una película ni de una serie de enredos: es la historia real de uno de los principales referentes del marketing digital actual, Thiago Finch. Oriundo de João Monlevade, una ciudad del interior de Minas Gerais, a los 13 años ya trabajaba en la parte trasera de la tienda de su madre. Vendía y reparaba videojuegos. A los 16 años, abandonó la escuela secundaria y abrió su primera tienda de juegos físicos en una habitación encima de la bicicletería de su padre.

Thiago tuvo su primer contacto con el área techie a mediados de 2014, cuando recibió un correo electrónico que abordaba el emprendimiento online. Después de eso, Internet resultó ser un mar de oportunidades para el joven emprendedor. Cuando tenía 19 años, ganó su primer millón trabajando únicamente con cursos, libros electrónicos, PLR e infoproductos en general.

Actualmente, Thiago lleva un estilo de vida “nómada digital”, viajando por todo el mundo, marcando su propio horario y siendo su propio jefe. “Trabajé incontables años sin controlar el reloj. ¿Valió la pena? Levantarme temprano, dormir tarde y repetir el ciclo como si fuera la nueva normalidad... Esa era mi rutina”, contó a O Globo.

“Hoy puedo decir que la ironía de la vida es deliciosa. El glamour de no tener que mirar la app del banco antes de realizar cualquier viaje o poder conducir el coche de tus sueños es lo que deseo para los Outliers”, sostiene. “Pero no te equivoques, esto tiene un precio: innumerables horas de entrega y dedicación. Un toque de audacia, al fin y al cabo, disfrutar de la riqueza sólo es posible para quien trabaja inteligentemente sin mirar el reloj (a menos que seas heredero, que no es mi caso)”, afirmó en las redes sociales.

Thiago vive en una de las mansiones más caras de California, ubicada en Los Ángeles, valorada en 65 millones de dólares, el equivalente a 360 millones de reales a precios actuales. La elección de la sede no fue casual. Los Ángeles saltó al top 10 de ciudades con el mayor número de multimillonarios, con un total de 53 residentes con un patrimonio neto combinado de 222 mil millones de dólares. Este aumento incluye 19 nuevos multimillonarios en el último año, como LeBron James, Kim Kardashian y Rihanna.

“Este atractivo escenario contribuyó a mi decisión de establecer mi nuevo emprendimiento en la ciudad de las estrellas y celebridades y tan cerca de Silicon Valley”, explica a O’Globo.

Thiago Finch se mudó a la ciudad de los Ángeles, una de las que tiene mayor concentración de multimillonarios Unsplash/Pedro Marroquin

La propiedad, ubicada cerca de las casas de personalidades destacadas como Elon Musk, está situada en la exclusiva Chalon Road, y ahora sirve como centro de interacción empresarial y profesional.

Thiago se unió al exclusivo club Goldage. El proyecto tiene como objetivo crear un centro que atraiga a empresarios e inversores a eventos de networking y conferencias. “Lo que muchos pueden ver como ‘quiere presumir’, yo lo llamo ‘networking que generará contratos millonarios’”, dice Finch, que tiene diferentes fuentes de ingresos, como cursos y tutorías.

Socio de Ticto, una de las principales plataformas de venta online para negocios digitales de Brasil, Thiago ganó US$23 millones en 50 días vendiendo productos digitales. Renatto Moreira, CMO y uno de los fundadores de la empresa junto con Guilherme Petersen, celebró la expansión de la marca y sus extraordinarios resultados.

Thiago Finch es un multimillonario brasilero que tiene 25 años y vive en Los Ángeles (fuente: Instagram)

“Comenzamos absolutamente desde cero. Nuestra idea surgió en 2017, pero la operación con clientes externos comenzó en 2019. Tanto Guilherme como yo éramos actores del mercado desde 2014. Decidimos crear la empresa para tener innovación tecnológica acorde al mercado. , excelencia en el servicio y precio justo. Los logros ya alcanzados deben servir como trampolín, no como punto de llegada”, afirma.

La marca también está expandiendo sus operaciones a LATAM y Europa, con una inversión millonaria. “Estamos iniciando operaciones para procesar pagos locales no sólo en América, sino también en Europa. Estamos entrando al quinto año y el próximo paso de la empresa es vender en otras monedas”, revela Moreira.

O Globo/GDA