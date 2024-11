¿Por qué genera rechazo cuando nos interrumpen al hablar?

Una conversación entre dos personas o más puede generar un canal de diálogo ameno y constructivo. Sin embargo, una interrupción en medio de una exposición sobre una idea o solución a un problema puede causar un conflicto entre los presentes.

Según el estudio de varios psicólogos, la mente humana funciona de una manera incorrecta al reaccionar cuando se le interrumpe. Esto se debe a una cuestión meramente invasiva del espacio y el hecho de no poder completar una idea.

Cómo lidiar cuando una persona te interrumpe al hablar

“Prepara el terreno al decir: ‘Tengo algo para compartir. Tomará solo unos cinco minutos’”, explicó Elaine Swann, psicóloga y autora del libro Let Crazy Be Crazy, a The New York Times. En su exposición, la experta analizó los comportamientos de los humanos al ser interrumpidos y explicó que, de manera amable, se puede volver a recuperar el espacio para exponer las ideas que se tienen en mente.

Por otra parte, Alexandra Solomon, psicóloga del Instituto Familia de la Universidad de Northwestern, dio un ejemplo de cómo serían las conversaciones ideales entre las personas. “Tendemos a querer que nuestras conversaciones sean como un partido de tenis, con un montón de idas y vueltas”, explicó la especialista.

A pesar de la teoría y las explicaciones, las conversaciones entre personas pueden tener vaivenes y que eso origine un clima tenso entre las personas. En ese ida y vuelta, las personas deberán imponerse con argumentos y no con improperios, dado que si uno insulta o maltrata a su par generará un foco de conflicto cada vez más grande que incluirá gritos y ademanes indeseados.

Además, entre otras frases conciliadoras, los psicólogos indicaron que “Espera, me gustaría completar mi idea” y “Solo un momento y te cedo la palabra” están dentro del ranking de las acotaciones más pacíficas para restablecer el canal de diálogo.

Las cuatro frases típicas de las personas que se victimizan

El diálogo con otras personas también incluyen sentimientos. Dentro de este rango, la psicología elaboró un pormenorizado listado de cuatro frases que utilizan las personas que se victimizan.

1) “Ya no me amas”

Esta frase está orientada a las relaciones de pareja y a la necesidad de atención. Esto puede llevar al otro a reafirmar sus sentimientos con muestras de cariño, aunque, según aconsejan los expertos, puede ser que no sean ciertas y así acrecentar aún más una crisis.

2) “Esto es lo que vos me hiciste hacer”

Esta declaración está asociada a asumir una responsabilidad, de modo tal que se culpa al prójimo por una actitud irresponsable. A su vez, la frase se relaciona con la falta de reflexión.

3) “Siempre te enojás conmigo por nada”

Según los psicólogos, las personas culpan a los demás por actitudes propias. Esta frase demuestra un gran nivel de inseguridad y de fragilidad emocional ante otros.

4) “Tengo que hacer una escena para que me prestes atención”

En esta ocasión, la persona requiere o busca atención del otro. Según expertos, estas actitudes desgastan las relaciones, además de que generan conflicto y no establecen un canal de diálogo.

LA NACION