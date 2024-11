Qué es la teoría de la cebolla y por qué la ponen en práctica las parejas exitosas

Varias son las preguntas que nos surgen cuando comenzamos e incluso a medida que avanzamos en un vínculo amoroso. Las dudas sobre si estamos con la persona indicada nos invade y nos gustaría tener una bola de cristal para saber si se trata de una relación pasajera o de algo estable que nos permita proyectar. A raíz de esto es que te contamos por qué los psicólogos utilizan la teoría de la cebolla para analizar y saber si dos personas son compatibles.

El método de la cebolla, el éxito de las parejas Foto ilustrativa: PIXABAY

Se trata de una metáfora que la ciencia pone como ejemplo para alcanzar el éxito en la pareja; pero, ¿por qué es esta verdura la que contestará las dudas? Según explicó el psicólogo sevillano Javier García Ruiz en su cuenta de Instagram, en la que acumula 160.000 seguidores, esta teoría está basada en la forma en que las personas se asemejan a una cebolla: con múltiples capas que esconden su esencia más profunda.

Según García, estas capas tiene información. “Cuanto más exterior sea una capa, más superficial y más pública será la información que contiene: tu canción favorita, cómo te gusta la pizza, tu altura... Y cuanto más interior sea esa capa, más privado y más profundo será lo que contenga: tu ideología política; tus valores; como el compromiso, la honestidad; tus miedos y deseos más secretos”, comenzó diciendo.

La teoría de la cebolla, según un psicólogo sevillano (Foto: captura Instagram/@psicologo.sevillano)

Y siguió: “Son estas capas más profundas las que determinan la verdadera compatibilidad y la probabilidad de ser una pareja sana y feliz, aunque nosotros solemos elegir nuestras parejas precisamente por las capas exteriores, y es normal, no podemos conocer los verdaderos valores de una persona en los primeros diez minutos”.

Asimismo, en la descripción del posteo que publicó reflexionó sobre el momento en el que conocemos a alguien y nos predestinamos a “categorizarla”, es decir, “puede ser más que un vínculo de amistad” o “quizás no va a funcionar”. “Atracción y compatibilidad son dos cosas muy distintas. Nos atraen esas capas exteriores (su físico, su estilo, su gusto musical, sus aficiones...), y más adelante descubrimos si las capas interiores, las que aseguran la verdadera compatibilidad, encajan con las nuestras”, indicó.

Las capas superiores de la cebolla hablan de la superficialidad de la persona, mientras que las inferiores tocan temas de profundidad Pexels

Y completó: “Si tu pareja es compatible con vos en las capas interiores, pero te frustra que no comparta ciertas aficiones o ciertos detalles ‘más superficiales’ con vos, espero que este video te sirva para reafirmar que quizás sí estás con la persona correcta y a no centrarte tanto en esas pequeñas incompatibilidades. No existe tu media cebolla que encaje al 100% con vos, te lo garantizo”.

Además de los miles de likes, el psicólogo obtuvo cientos de comentarios de sus seguidores, quienes, además de mostrarse asombrados porque la cebolla no lo hizo llorar, coincidieron con sus palabras. “De dentro hacia afuera. Es el concepto correcto. Desnudar el alma es más interesante que desnudar el cuerpo”; “Pienso que ahí entra también el tener muy claro qué es lo que querés, qué es bueno para vos, qué no lo es y la creencia de que siempre vamos a merecer lo que nos haga bien y huir de lo que no” y “Cuanta razón!!! Eso quiero yo, conocer a alguien con valores es lo que cuenta”, fueron solo algunos.

LA NACION