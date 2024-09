Qué significa no bajarse del auto al cargar nafta en una estación de servicio

Escuchar

En las redes sociales, se generó un debate sobre qué significa no bajarse del auto al cargar nafta en la estación de servicio. Esta, como muchas otras actitudes, es mucho más común de lo que esperaban los usuarios.

Se trata de una decisión personalísima, que tiene tantas respuestas como individuos, pero no de una obligación: la carga de nafta o gasoil la puede realizar el playero de la estación de servicio sin que los ocupantes de los vehículos desciendan del mismo. Distinto es el caso de la carga de GNC (Gas Natural Comprimido), en el que se solicita descender del automóvil por una cuestión de seguridad.

Muchas personas eligen bajar del auto mientras se les carga nafta, pero no deja de ser un criterio personal de cada uno, ya que no existe requerimiento de seguridad para lo mismo Enrique García Medina

En el caso de la nafta y el gasoil, la cuestión queda a criterio del cliente. Muchos usuarios, sobre todo jóvenes, lo ven como una pérdida de tiempo y/o una acción inútil, así como una molestia o gesto de desconfianza para con el trabajador de la estación de servicio o su normal funcionamiento, ya que se ven a sí mismos parados sin propósito mientras se llena el tanque.

Pero hay conductores que lo ven de otra manera: lo consideran una señal de respeto, empatía o “códigos” para con el playero, si bien al descender no le facilitan o dificultan el trabajo. En estos casos, las personas también enfatizan que intercambiar una breve charla de ocasión con la persona encargada de administrar los surtidores de combustible hace a una convivencia más armónica y social dentro de la comunidad.

El debate por no bajarse al cargar nafta en redes sociales

Todo empezó cuando la usuaria @justinaurda publicó en su cuenta de X una foto de un chico parado en una estación de servicio, con la pregunta: “¿Por qué los hombres se bajan del auto para cargar nafta?”.

Por quelos hombres se bajan del auto para cargar nafta pic.twitter.com/nL3N2W1TcA — jus (@justinaurda) September 1, 2024

Las distintas posiciones proliferaron en la red social más común para este tipo de debates: “1) toda mi vida, mi viejo se bajó y yo sigo sus pasos. 2) no hay algo más de sobrador que pagarle al playero desde el auto 3) para estirar las patas”, justificó @luchoanokian, dando sus motivos para bajarse siempre del auto en las estaciones de servicio. “No hay nada más snob que bajar la ventanilla y darle las llaves al playero, como si fueses un príncipe y él tu siervo”, coincidió @Inakipol_. “Tenés razón en todo”, acordó @acaniza: “Incluso si el playero prefiere que te quedes adentro (que muchos lo deben preferir), tenés razón. Nada más antinatural que quedarse adentro, es natural salir. Aunque sea para quedarse parado al lado de la puerta”.

Del otro lado de este debate social-vial le respondieron: “No entiendo en qué ayudaría al playero que yo me baje si el coso de la nafta se abre desde el auto. Además, le digo EL COSO DE LA NAFTA imagínate lo que puedo aportar a la secuencia”, aportó la periodista @juanitagroisman. Otro usuario, @lxchot, aseguró haber consultado a los principales involucrados: “Hablé con un par de playeros, les pregunté si prefieren que el dueño del auto se baje o que se quede adentro, todos me respondieron lo mismo: ‘es mejor que no baje así no estorba y hacemos el trabajo más rápido y eficiente’”.

De esta forma, quedó planteado el debate, pero con una certeza: bajar o no del auto en las estaciones de servicio al cargar nafta o gasoil corresponde a una decisión personal, fundamentada en ideas o valores preconcebidos, y no a un requerimiento formal que provenga de los expendedores de combustible.

