Quién es la persona con el coeficiente intelectual más alto de todo el mundo

El coeficiente intelectual de una persona se mide a través de pruebas diseñadas para evaluar distintos aspectos de un ser humano: razonamiento lógico, comprensión verbal, memoria y habilidades espaciales. En esta prueba, las mentes más privilegiadas alrededor del mundo obtienen un resultado superior al de 200, mientras que alguien de inteligencia media, es decir, normal, llega a 100. En este marco, un profesor es la persona con mayor coeficiente intelectual en todo el mundo en la actualidad.

En el test de coeficiencia intelectual la persona debe resolver problemas y llegar a distintas conclusiones, según la información que se le brinda. Debe poder entender y utilizar el lenguaje de manera efectiva, tener la capacidad de almacenar información y la de visualizar y manipular objetos mentalmente. A cada prueba se le asigna una puntuación que indica la inteligencia en comparación a otros.

Tarence Chi-Shen Tao, profesor titular más joven de la Universidad de California

Entre todos estos ítems se obtendrá un resultado conocido como IQ (Intelligence Quotient, coeficiente intelectual) y los más altos de la historia lo ostentaron el matemático William Sidis con 250-300; el físico Christopher Hirata con 225; el físico Kim Ung-Young con 220; la escritora y matemática Marilyn vos Savant con 167-228; entre otros. Por ejemplo, el famoso físico Albert Einstein, reconocido por crear la Teoría de la Relatividad, tenía un IQ de 160.

En este marco, hay una persona en la actualidad que se unió a este selecto grupo de mentes privilegiadas de la historia. Según Men’s Health, la persona con mayor coeficiente intelectual en el 2024 es el matemático australiano, Tarence Chi-Shen Tao, profesor titular más joven de la Universidad de California, quien posee una puntuación de entre 225 y 230. A su vez, es considerado el mejor matemático de la época.

Tarence Chi-Shen Tao es el profesor titular más joven de la Universidad de California

La historia de Tarence Tao es fascinante desde sus primeros años de vida. A los dos años ya le enseñaba cómo contar a niños de cinco. Según una entrevista a la BBC, el australiano aseguró: “Yo no me acuerdo, pero mis padres dicen que me preguntaron cómo había aprendido a contar y les respondí que viendo Plaza Sésamo”. A los nueve años estudiaba cálculo a nivel universitario y comenzó el doctorado en Princeton a los 16. Desde el 2021 forma parte del Consejo de Asesores del presidente de los Estados Unidos sobre Ciencia y Tecnología.

Cabe destacar que en la prueba de coeficiente intelectual una puntuación media es de 100, mientras que una inferior es de 85. Sin embargo, un resultado superior a 130 indica un nivel de inteligencia muy alto y determina que una persona pertenece al selecto grupo del 2% más inteligente de la población mundial. La rareza yace cuando mentes privilegiadas superan los 200.

No obstante, es importante aclarar que desde hace varios años este test empezó a generar debates y se puso en duda su credibilidad, ya que una persona puede tener diferentes resultados con base en factores externos a su inteligencia como, por ejemplo, el nerviosismo que tenga el día de la prueba, el horario en que se lleve a cabo o lo familiarizado que esté con este tipo de exámenes. Además, el IQ podría cambiar a lo largo de la vida.

En resumen, el coeficiente intelectual sirve para evaluar ciertas habilidades cognitivas, pero no debe ser el único indicador de inteligencia de un ser humano.

