Su hermana le pidió que le cuide las plantas durante las vacaciones, pero nada salió como esperaba

En el mundo de las redes sociales, en el que las anécdotas cotidianas se convierten en virales, la tiktoker española @clersssss ha protagonizado una tragicomedia botánica que ha cautivado a millones. Su misión parecía simple: cuidar la planta de su hermana mientras esta estaba de vacaciones. Sin embargo, lo que debería haber sido una tarea sencilla se transformó en un desastre hilarante.

“Sólo tenía una responsabilidad. Mi hermana me dijo ‘te puedes quedar en mi casa, pero tienes que regar una planta’”, relata @clersssss al inicio de su video viral. Con confianza, la tiktoker muestra una planta muy real en perfecto estado, creyendo haber cumplido su deber con creces. Pero he aquí el giro inesperado: la planta que había estado cuidando con tanto esmero era de plástico.

Mientras tanto, la verdadera planta que requería atención languidecía olvidada en la mesada de la cocina. “Yo pensé que estaba haciendo bien mi trabajo, no vi una planta muerta encima de la estantería. Yo sólo veía la mía con vida y alegría porque es de plástico”, confiesa la creadora de contenido, entre risas y vergüenza.

El video ha alcanzado casi nueve millones de reproducciones, 1,6 millones de “Me gusta” y más de dos mil comentarios, convirtiéndose en un fenómeno viral. La comunidad de TikTok no tardó en reaccionar con humor y empatía: “A mi hermana se le murió la de plástico (se derritió ante el sol)”, compartió un usuario, superando el desastre de @clersssss. “Yo creo que no está muerta, solo está descansando”, bromeó otro, intentando consolar a la tiktoker.

Otros compartieron sus propias experiencias catastróficas: “Una vez me dejaron cuidando una gatita y se embarazó”, “A mí una vez literalmente se me secó un cactus”, “Yo dejé secar una planta que no necesita agua”. Muchos usuarios se identificaron con la situación y repitieron: “Tranquilamente podría ser yo”.

Sin embargo, entre las risas, surgieron voces de esperanza y consejos prácticos: “Amiga, no está muerta, ponla en una cubeta con agua, claro, sin sumergir completamente sólo para que absorba el agua que necesite y después le quitas las hojas más tristes. Todavía se puede salvar”, sugirió un experto improvisado. “Yo tengo una igual, y son muy dramáticas, ponle agua a que se hidrate y volverá a levantar”, animó otro usuario.

La historia de @clersssss no sólo ha proporcionado entretenimiento, sino que también ha generado una conversación sobre la responsabilidad y los desafíos del cuidado de plantas. Su conclusión, “No me den responsabilidades”, resuena con muchos que se han encontrado en situaciones similares.

Este incidente muestra que incluso las tareas más simples pueden convertirse en aventuras inesperadas, y que, a veces, nuestros errores más vergonzosos pueden ser fuente de risas para otros. Mientras tanto, la planta real espera pacientemente su rescate, probablemente pensando que, la próxima vez, preferirá a un cuidador de plástico.

