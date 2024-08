Trucos infalibles: cómo hacer para que el tacho de basura no huela mal

Escuchar

El tacho de basura es parte de la cocina y tenerlo cerca puede ayudar a que ganemos tiempo a la hora de preparar un plato. Sin embargo, los desechos que se depositan allí pueden generar mal olor cuando pasan más de dos o tres días. Incluso, si es verano, la descomposición se acelera y esto atrae a moscas. Para ello, existen diferentes trucos que evitarán el aroma desagradable y que esto se propague al resto de la casa.

Desechar materia orgánica en el cesto de basura puede acumular líquidos que a la larga producirán mal olor por la descomposición (Fuente: Pexels)

La higiene del hogar es primordial para mantener un ambiente saludable en cada uno de los espacios y así no generar la aparición de diferentes problemáticas, como plagas de insectos. El control diario favorecerá a que esto sea posible, en particular en los rincones donde se acumulan mugre. El tacho de basura es uno de los focos de mayor presencia de bacterias perjudiciales, según explicó Isis Lamphier, epidemióloga del Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida, en diálogo con The New York Times. Por lo tanto, existen métodos de bajo costo con el fin de ahorrar bolsas de residuo y que el olor putrefacto no se impregne en la cocina.

Trucos infalibles para erradicar el mal olor del tacho de basura

En simples pasos podrás aplicar una serie de seis métodos distintos para poder eliminar de forma temporal o permanente aquellos aromas desagradables que se emanan de la bolsa de residuo de la cocina. Según el medio español La Vanguardia, estos son los que deberías tener en cuenta.

Antes de tirar la materia orgánica, en el fondo del tacho poné una servilleta de papel para que absorba los líquidos y/o espolvoreá bicarbonato de sodio (Fuente: Freepick)

1. Espolvoreá bicarbonato de sodio en el fondo del tacho antes de poner la bolsa

Este polvo tiene la propiedad de absorber los malos olores que generan las bacterias de la basura. Es un ingrediente natural que no generará un aspecto perjudicial en tu salud ni en los materiales de cocina. Si querés un mejor resultado, se sugiere que lo apliques sobre servilletas.

2. Las servilletas de papel son el mejor aliado en esta ocasión

Su uso en los hogares es frecuente, por lo que de seguro en tu casa tendrás un rollo del que puedas arrancar algunas hojas. Estas mismas las colocarás en el fondo del recipiente, antes de la bolsa. Así absorberá los líquidos que se produzcan por el acumulamiento de materia orgánica. Debido a la descomposición, esta combinación bacteriana y de hongos produce mayor olor, por ende, serán retenidas hasta que se haga un recambio de la basura.

3. Limpiá el tacho luego de cada uso

Esto parece una tontería, pero es importante hacerlo con regularidad, ya que los hongos y la suciedad se acumulan en el interior, a pesar de que exista una bolsa de por medio, la mugre traspasa y se aloja allí. Para esto, utilizá lavandina y detergente. Es una de las mejores opciones para desinfectar el material y que quede listo para la siguiente deposición de desechos.

4. El calor y la humedad son dos características que aceleran la descomposición de la materia orgánica, como cáscaras de fruta y restos de comida

Por tal motivo, no dejes que estén en sitios expuestos a la luz solar y mucho menos que haya una corriente de agua cerca. En verano, lo mejor es retirar el tacho al exterior, en la sombra, o que se mantenga al lado de una ventana.

5. El limón tiene la propiedad de neutralizar olores

Debido a su composición de ácido cítrico, no solo elimina bacterias y hongos, sino que libera el ambiente y lo convierte en un espacio fresco. Para ello, colocá jugo de limón en el fondo del tacho y luego la bolsa arriba. De este modo, si los jugos producto de la putrefacción alimentaria traspasan el plástico, no se propagará un aroma desagradable.

6. Empapá servilletas de papel con esencia de árbol de té u otra esencia

También se puede hacer con aceites florales. La colocás en el fondo del cesto, antes de la bolsa de residuo. Así se eliminarán las bacterias que producen mal olor cuando se desprenden los jugos de la descomposición.

LA NACION