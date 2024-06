Un joven tiktoker probó el pescado más apestoso del mundo junto a sus abuelos y se viralizó

Escuchar

Las redes sociales son hogar de todo tipo de videos en donde se ve a gente reaccionar a cosas desconocidas. Es el caso de este joven que, junto a sus abuelos, probaron el denominado “pescado más oloroso del mundo”.

El surströmming es un pescado fermentado de origen finlandes que se convirtió en un challenge dentro de TikTok en donde los más valientes se graban mientras lo prueban por primera vez. Las reacciones siempre llevan a las arcadas y al vómito debido a su fuerte olor. En esta oportunidad, el tiktoker español @elcromass decidió hacerle una broma a sus abuelos sin avisarles sobre el olor del pescado.

“Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Este es el pez más bueno del mundo”, anuncia el joven al comienzo del video, a lo que su abuelo dice: “Amén”. Al momento de abrirlo y respirar el olor fétido que sale de lata, el abuelo se aleja y tira la tapa a la basura: “Está jodido esto. Es una porquería, ya no lo abro más”.

Luego regresa a la mesa e intenta volver a abrirlo, pero no logra hacerlo. “¿De dónde has sacado esto?”, le pregunta el abuelo enojado. “De Finlandia”, contesta el joven entre risas. Al destapar la lata en su totalidad, el abuelo comienza a hacer arcadas. “Te voy a dar una bofetada”, exclama el abuelo enojado por el olor.

A continuación, el influencer, con un tenedor, agarra un pez de adentro. “No te lo comas, que te hará daño”, le recomienda la abuela. “Hace olor a vestuario de campo de fútbol”, describe el joven. Finalmente, acaba comiendo un trozo y lo ofrece al hombre y también al perro.

“Tira esto, ¡venga!”, dice el abuelo. El adolescente, bromeando, le explica que “su amigo Rubius” que “vive en Finlandia” le ha regalado esta lata. Sin pensarlo, el hombre exclama: “Pues dile que es un malparido”. Al final, la mujer acaba tirando todo el pescado a la basura y el nieto, al enterarse, comenta: “Mi amigo Rubius estará decepcionado”.

Una joven comió carne luego de cinco años y su reacción se viralizó: “Volvió a encontrarle sentido a la vida”

Un clip se viralizó en TikTok, porque en él se ve la sorpresiva reacción de una joven vegetariana al probar carne luego de cinco años. El encargado de registrar este momento fue su padre, con quien se encontraba compartiendo una cena. El hecho ocurrió en Chicago, Estados Unidos, y en las imágenes se puede observar a la chica con un pedazo de carne en su tenedor. Al principio lo huele y lo prueba con la lengua con una expresión de temor en su rostro. Finalmente, come el bocado y su cara cambia completamente al nivel de la emoción. “Es muy bueno. Por Dios”, exclama la joven con felicidad.

El clip tuvo más de 2.5 millones de reproducciones y generó todo tipo de comentarios. “Los veganos deben estar furiosos”; “No vives de ensalada”; “Es que la gente no se hace vegetariana- vegana porque no le guste la carne, lo hacen por los animales, lo que lo hace mil veces más admirable”; “Es que en verdad nadie deja la carne por el sabor, o son muy pocos”; “Siete años sin comer carne y cuando volví a hacerlo literal fue como estar en el cielo”; “Yo intenté ser vegetariana y no pude, me encanta la carne asada” y “Volvió a encontrarle sentido a la vida”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

LA NACION