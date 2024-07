Un sacerdote estuvo muerto por unos minutos y reveló el detalle más espeluznante del infierno: “No se lo deseo a nadie”

Escuchar

Las historias más impresionantes se pueden encontrar en las redes sociales como TikTok porque cada usuario tiene un canal de comunicación donde contar sus experiencias, pero en algunas ocasiones pueden viralizarse por lo difícil de creer. En este sentido, el pastor Gerald Johnson dedica este espacio a dar consejos de vida, a conducir a las personas a la religión y revelar sus experiencias personales desde que es creyente. Sin embargo, no todas fueron gratas. En uno de sus videos virales cuenta que en 2016 tuvo un ataque cardíaco y se fue al infierno. “El infierno es un lugar real. Estuve ahí en el 2016″, tituló.

Uno de los grandes misterios del ser humano es saber qué sucederá después de la muerte y desde la religión existe una respuesta: los fieles que hicieron las cosas bien en la Tierra se ganarán el cielo. En cambio, los pecadores irán al infierno. Ninguno tiene idea de cómo podría llegar a ser ese lugar, pero probablemente no sea algo bueno.

El pastor Gerald Johnson afirmó a través de un video de TikTok cómo fue su experiencia cuando murió en 2016, aunque sorprendió a todos los usuarios con un detalle que nadie se esperaba.

El pastor Gerald Johnson contó su experiencia en el infierno. Foto/facebook: geralda johnson_

“Yo vi el verdadero infierno, estuve ahí”, introdujo el hombre y luego añadió: “No se lo desearía ni a mi a peor enemigo, no me importa lo que una persona me haya hecho. Pensé que me estaba dando un infarto y mi espíritu abandonó mi cuerpo físico”. Sin embargo, creía que iba a ir al cielo porque pensó que “había hecho tanto bien en el mundo y había ayudado a tanta gente”, pero su desenlace lo sorprendió.

En cambio, se fue “directamente al centro de la Tierra”. La gran pregunta es qué había ahí y aseguró que las cosas que vio ahí “eran literalmente indescriptibles”. Una de las escenas que más le desagradó fue la de un hombre en cuatro patas, como si fuera un perro, quemado desde la cabeza a los pies y con los ojos saltones. Además, tenía una cadena alrededor de su cuello, “como si se tratara de un perro del infierno, ya que era un demonio el que lo sostenía”.

“Yo sabía que este demonio fue enviado a la vida de este hombre para montarlo desde su infancia hasta el momento en que murió, porque el demonio sabía que si podía seguir logrando que tome malas decisiones y seguir logrando que no sirva a Dios, entonces tendría poder sobre él en el infierno y sería su esclavo”, señaló.

El pastor Gerald Johnson aseguró que su vida no volverá a ser la misma. Foto/facebook: geralda johnson_

Luego, el pastor llamó la atención con lo que contó y que a él lo “desconcierta” hasta la actualidad. “Hay una sección en el infierno donde suena la música, pero a diferencia de los artistas que lo cantan, los demonios lo hacen”, señaló y luego explicó: “Eran algunas de las mismas letras que escuchamos acá. Muchas de las letras y de las canciones están inspiradas en demonios”.

Asimismo, indicó: “Cuando la gente fuma para drogarse y obtener letras, versos, de alguna manera se ‘elevan’ y tienen un acceso ilegal al reino espiritual. En realidad entran en contacto con demonios, quienes les dan letras con el propósito de controlar a la gente en la Tierra”.

Por todo lo que cuenta en el video, su historia rápidamente se volvió viral y obtuvo medio millón de likes. Después de su experiencia, Gerald Johnson aseguró que “nunca volverá a ser el mismo”.

LA NACION