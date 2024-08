Una dermatóloga reveló qué componentes debe tener un shampoo para dejar tu cabello impecable

Escuchar

Tener una rutina de cuidado para el cabello es importante, puesto que cada una de ellas está especializada para las necesidades de cada persona, ya que algunos tienen problemas como la caspa, las puntas abiertas, el frizz o tienen un cuero cabelludo graso o seco.

Esto no solo ayuda a que el pelo tenga un buen aspecto, que sea más fácil de peinar y estilizar en el día a día, sino que también evita que sufra daños por utilizar la plancha o el secador, los productos químicos y los factores ambientales.

Una experta revela cuál es el mejor shampoo para cada tipo de cabello (Foto ilustrativa PEXELS)

Una dermatóloga, identificada como Dermisphere en TikTok, explicó cuáles son las marcas que recomienda para cada tipo de cabello, pero en esta ocasión hizo análisis de las marcas económicas que se encuentran en los supermercados en España.

¿Qué shampoo se puede utilizar para cada tipo de cabello?

Para aquellos que tengan un pelo dañado, seco o muy frágil, la dermatóloga de la red social asiática sugiere que la marca Zero puede ayudarte a recuperarlo por sus componentes, ya que contiene surfactantes y activos limpiadores que no son agresivos.

“Lleva Polyquaternium-10 para hidratar o suavizar el pelo y otros activos reparadores hidratantes como el pantenol o la vitamina B5. No lo escogería en cabellos grasos porque no va a limpiar suficiente. También puede ser una buena opción para alternar con un shampoo de tratamiento”, expresó.

Aquellos con aceite de argán pueden ser beneficiosos para quienes presentan un cabello quebradizo y tienen frizz: “Leva sulfactantes o activos de limpiadores suaves, pero un poco menos que el anterior, tiene muchos activos hidratantes como el aceite de argán, jojoba, manteca de karité y la queratina hidrolizada. Contiene muchas siliconas que tienen un efecto suavizante, polyquaternium-10 y polyquaternium-22, que también tienen esa acción acondicionadora y suavizante”, comentó la dermatóloga.

Por otra parte, la fórmula detox no suele ser recomendada por la profesional, aunque puede tener efectos positivos en el pelo con tendencia grasa, pero sus componentes pueden ser muy agresivos: “Limpia demasiado y puede secar de medios a puntas”.

Existe un producto para cada tipo de cabello (Foto ilustrativa: PEXELS)

“No lleva activos como el ácido salicílico, la piroctona olamina o el climbazol, que pueden ayudar a la dermatitis seborreica asociada al cabello graso. Es una opción que no me convence del todo, si lleva activos hidratantes como polyquaternium-10, pantenol o la glicerina, pero me iría a otros tipos de champús”.

Para finalizar, habló de la marca Plex, que se caracteriza por contener sulfaltantes o activos limpiadores suaves y por las siliconas. Estas últimas son las que le brindan la suavidad al cabello y el aspecto hidratado: “Muy interesante para el frizz, para el cabello seco o dañado”.

*Por Leidy Estefania Rico Arboleda

El Tiempo (Colombia)