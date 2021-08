En lo más alto

A casi 2000 metros sobre el nivel del mar, el Refugio Lynch es un ícono de Bariloche. Construido por Parques Nacionales entre 1939 y 1943, se ubica en la cima del cerro Catedral, lo que le otorga una vista inigualable de los lagos y picos que hacen única esta zona. Y así de alto llegan también los beneficios de Club LA NACION: en esta nueva temporada, los socios podrán disfrutar de detalles exclusivos en el refugio.

Este mirador natural, al que se llega en aerosilla, permite apreciar no solo las principales montañas de la región, sino también de Chile, el lago Nahuel Huapi y buena parte de la meseta patagónica rionegrina. En sus inicios, el refugio abrió sus puertas como albergue de montaña y fue administrado en primer término por el propio Antonio Lynch. Hoy funciona como un parador que combina tradición y legado con gastronomía casera con una vuelta de tuerca de autor.

Esta temporada reacondicionaron el espacio para poder brindar el mejor servicio con los protocolos sanitarios establecidos. La mayor novedad es el “Bunker All Inclusive”, ubicado en el segundo piso y ofreciendo una vista panorámica a las pistas, este espacio fue pensado para los clientes que desean tener un lugar propio en la montaña al que podrán volver en cualquier momento del día. Al estilo de los VIP de aeropuertos, pueden tener una mesa o living personales y acceso ilimitado a gastronomía y bebidas. Como siempre, acompañará la atención personalizada y de más alto nivel que el refugio está acostumbrado a brindar. Un dato no menor es que para acceder se deberá hacer una reserva previa. En ese marco, los socios de Club no solo tendrán beneficios al momento de abonar, sino también disfrute extra: el búnker tiene para ellos un sector de livings exclusivos con tótems para cargar celulares y un cómodo secador de guantes.

La propuesta gourmet ofrece una tradicional cocina de ollas, platos del mercado, menú infantil y “carancheos”, preparaciones para compartir, todo bajo el mando del reconocido chef Martín Molteni. Así, es posible disfrutar de variantes como milanesa gratinada con papas rotas y huevo estrellado o guiso de lentejas con panceta ahumada y verduras. Para postre, los favoritos son las tortas individuales de mousse de frambuesa con crocante de chocolate y el brownie tibio con nueces y dulce de leche. Una carta potente para acompañar una experiencia única.

Refugio Lynch

15% para socios BLACK y 10% para Premium de lunes a miércoles todo el día y de jueves a domingo hasta las 12 p. m.

