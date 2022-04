En medio de la campaña electoral, Lula da Silva sorprendió a sus seguidores con una foto desde el gimnasio

“Quiero vivir hasta los 120 años y me cuido para eso”, expresó Lula da Silva en Twitter junto a una foto en el gimnasio. Si bien sus palabras suelen cobrar relevancia rápidamente debido a su rol en la política brasileña, en esta ocasión fue su imagen lo que llamó la atención debido a que usualmente se lo ve con un look más bien protocolar.

En plena campaña electoral, en la que Lula busca su tercer mandato como presidente las redes sociales se volvieron sus grandes aliadas para conectarse con sus seguidores. Allí, comparte sus reflexiones y sus promesas camino a los próximos comicios. Pero el miércoles, mostró otro tipo de contenido en Twitter al revelar que busca cuidar su salud, para prepararse para cumplir con todas las metas que proyecta, al referirse directamente con su rol en la política.

Lula mostró cómo entrena (FotoTwitter @lulaoficial)

“¡Buen día! Me levanto todos los días a las 5.30 am para hacer mi gimnasia. Quiero vivir hasta los 120 años y me cuido para eso. Quien tiene una buena causa en la vida no puede desanimarse. ¡Cuidate y practicá ejercicios!”, escribió el candidato de 76 años. Junto al texto posteó una foto en la que se mostró con su look deportivo. Con una pícara sonrisa, muestra cómo ejercita los bíceps y deja en descubierto su buen estado físico.

Rápidamente, varios de sus seguidores imitaron la foto del candidato presidencial para demostrarle su apoyo. “Trabajando mis brazos y dedos para votar por el @LulaOficial ¡Mi futuro Presidente!”, escribió un joven que se mostró haciendo ejercicio en el gimnasio, lo que se repitió en otros cientos de usuarios que se retrataron haciendo gimnasia y compartieron palabras de apoyo.

Los seguidores del candidato brindaron su apoyo desde el gimnasio (FotoTwitter @lulaoficial)

No es la primera vez que el expresidente habla de la actividad física como parte de su vida diaria. En noviembre de 2019, Lula compartió un video en Twitter en el mostró cómo hacía una exigente rutina de ejercicios mientras escuchaba la canción de la popular película del boxeador, Rocky. Su publicación fue totalmente alusiva a la vitalidad que sentía, ya que la compartió apenas recobró su libertad tras 580 días preso, acusado de llevar a cabo actos de corrupción durante sus dos presidencias.

Lula Da Silva

En aquel entonces, ya se hablaba de la intención de Lula de volver a la postularse a la presidencia de Brasil. Los rumores se materializaron a principios del 2022, cuando confirmó que sería candidato en las elecciones que se llevarán a cabo en octubre. A pesar de su condena, da Silva es quien actualmente lidera la intención de voto, según la encuesta publicada recientemente por Ipespe. Mientras Jair Bolsonaro tiene un 30 % de apoyo, Lula da Silva se impone con el 44%. En tercer lugar se encuentra el exgobernador del estado de Ceará, Ciro Gomes, con el 7% y le sigue Sergio Moro, exministro de Justicia y Seguridad Pública, con el 6%.

Lula lidera las encuestas presidenciales (Foto Instagram @lulaoficial)

Las Elecciones Presidenciales en el país vecino se llevarán a cabo el 1 de octubre de 2022. El candidato ganador deberá superar el 50% de los votos, en caso contrario se irá a una segunda vuelta de votación. Por ello, aunque las diferencias de puntos entre Bolsonaro y da Silva que muestran las encuestas es amplio, el expresidente no llegaría al mínimo requerido para ganar en primera instancia.