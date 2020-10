En Núñez. El original y colorido departamento de una productora y estilista

Pepita vestida por Dolores Reynal y con flores de Filomena. Crédito: Magalí Saberian.

Su casa tiene esa mezcla perfecta entre calidez y energía de la buena. Es de esos lugares que te llevan a explorar y a descubrir cosas nuevas en cada rincón. Bien a su estilo, cada ambiente es una explosión de ideas, colores y objetos que rompen con la dulzura de esos espacios románticos que ella misma crea. Se acuerda de que de chica se encerraba en su cuarto y recortaba las revistas Living y El mueble de su mamá para crear sus propios espacios. El tiempo pasó y esas ganas siguieron intactas. Porque así es Pepita: rodete, zapas y a caminar. A buscar tendencias -donde otros no las ven-, a romper moldes con su ingenio y a darles valor a objetos que, a simple vista, parecen poco felices. "Sea en Anthropologie o en el súper del Barrio Chino -dice-, me gusta encontrarles la belleza a las cosas"; y su modo de ver la vida lo demuestra.

Pepita, que, en realidad, se llama Marina Lucchesi, es médica y siempre tuvo un lado creativo muy fuerte que no pudo ni quiso esconder. "Me acuerdo de que llevaba mis radiografías de flores a los congresos de radiología", se ríe. Es que desde siempre encontró inspiración en los lugares más insospechados; quizá por estar siempre a la pesca de nuevas ideas. Su lado B (hoy no tan B) llegó con la maternidad hace nueve años, cuando se encontró en su casa con otros tiempos, pero con ganas de hacer más. Con la puesta en marcha de un blog, Pepita vivió su propia transformación y, a partir de ese momento, empezó un camino de infinitas posibilidades que les puso nombre a esas ganas de generar cosas lindas, que hacía desde hacía rato. Después, llegó Instagram y, sin planearlo, su cuenta @mrspepita se llenó de seguidores, los que actualmente suman más de noventa mil.

Crédito: Magalí Saberian.

En el living, a la izquierda, cuadro de Dolores Aguiar Argonz, sillón (Good Luck Casa), almohadones (Mercedes Segura Deco), alfombra (Rapsodia), mesa ratona (Talleres Sustentables), móviles (Dobleufa) y mesa recuperada por Vero Palazzo. A la derecha, la vitrina de médico antigua divide el sector social: la compró por MercadoLibre y viajó desde Viedma.

Hoy Pepita es productora, estilista para marcas del mundo emprendedor y comparte su experiencia en un taller de estilismo y fotografía, junto con Sofi Di Nunzio, también productora de la revista. En ese camino, además, llegó la Memeterapia, que le cambió las noches a esta cuarentena: "Me di cuenta de que los memes me sacaban la angustia en estos días especiales y pensé que podía servirle a alguien más". Así, en su cuenta conviven los colores pastel de su feed con el derrape de sus memes en las historias. Porque así es ella: siempre original. Siempre pensando nuevas ideas para sorprender.

Crédito: Magalí Saberian.

Mejor con color

"Soy ecléctica y cero minimalista. Me gustan los colores, pero ¡todos juntos!", se ríe. Su última adquisición es el empapelado Textura de Luz Preumayr para Enamorada del Muro, que da la bienvenida a la casa y resulta el mejor telón de fondo para el comedor. Lo armó con una mesa antigua restaurada por Vero Palazzo, sillas Bertoia, una alfombra protagonista (Boulevard Sáenz Peña) y una biblioteca de madera (Net) con libros ordenados por color. En la otra página, la cocina que restauró con mucha pintura y algunos cambios sencillos: sacó muebles empotrados, agregó estantes y pintó con sus propias manos. "¡Estaba re embarazada, pero necesitaba modernizarla!".

Crédito: Magalí Saberian.

Bien a su estilo

Su dormitorio es un espacio a pura calma, para bajar las revoluciones. El empapelado Japan Walk de Ángela Corti para Enamorada del Muro combina perfecto con el respaldo y los almohadones (todo, Mercedes Segura Deco), diseñados especialmente. Las mesitas de luz las compró en el Mercado de Pulgas.

Crédito: Magalí Saberian.

Su espacio de trabajo no conoce los límites de su creatividad: "¡Ya no entra más nada!, pero trato de mantenerlo ordenado", con estanterías, un megaboard de su color preferido y un placard para todas sus props. Acá genera las fotos más lindas: tiene todo a mano y la mejor luz natural. "Le da el solcito todo el día, y eso me encanta".

Crédito: Magalí Saberian.

Minimundo

La cuarentena le regaló tiempo extra a Pepita para ponerse al día con la decoración del cuarto de Tomi, su hijo más chiquito. "Le puse un montón de energía en estos días en casa, para que tenga su lugar, porque antes este era el espacio de juegos de Mateo. Ahora, con el mural, ¡quedó divino!", dice.

Crédito: Magalí Saberian.

Esta vez, eligió para la pared de la cama el empapelado Mapa Vintage de Sol Palou Deco para Enamorada del Muro, que se convirtió en un gran disparador de diseño por sus trazos y colores. En línea, eligió un globo terráqueo (Don Mundo), una alfombra en forma de león (Oh Margo), un juego de mesa y sillitas a su altura y una repisa de madera (Pipí Cucú) para sus libros preferidos. "Con Tomi, jugamos por toda la casa: su cuarto, el balcón en los días de calor y la cocina, porque le encanta cocinar juntos".

Crédito: Magalí Saberian.

Búnker feliz

"Mateo es feliz en su cuarto -cuenta Pepita-. Se la pasa horas dibujando y ¡lo hace re bien!". Si bien los metros en este ambiente no sobran, están bien aprovechados: de un lado, la cama, y del otro, una biblioteca de piso a techo (Vienede), diseñada a medida para el espacio: "La hicimos especialmente para él: para sus juguetes, sus libros y su escritorio; para que todo lo tenga acá".

Crédito: Magalí Saberian.

Agregaron, además, un board gris (Board Deco) y una lámpara amarilla, que combina con las cortinas ralladas que hizo con un género que compró en Once. "Me gusta armar los espacios de a poco, ir pensando cada rincón de acuerdo a nuestras necesidades. Para mí, lo importante es elegir muebles y objetos que nos den felicidad y nos representen, más allá de las modas". Y este cuarto, sin duda, crece al ritmo de su dueño.

Agradecemos a Acquachiare y a Planta Proyecto por su colaboración en esta nota.

