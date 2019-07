Jimena Barrionuevo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 00:07

Cuando esa mañana Mariano Iglesias (41) y sus compañeros se dispusieron a comenzar su jornada como voluntarios en las instalaciones del Centro de Zoonosis de Miramar, sabían que se iban a encontrar con un panorama complicado. Unas horas antes, Mascotas Felices Miramar, el grupo en el que colabora, había recibido el llamado del centro para avisar que en las jaulas del lugar ya se encontraban los tres pitbulls que estaban involucrados en el caso del turista muerto en Miramar, cabecera del partido de General Alvarado en la provincia de Buenos Aires.

"Ser voluntario implica ir todos los días a los caniles (todos los días del año, todos los años, incluyendo feriados y festividades) para higienizar el lugar, alimentar a los animales y pasearlos para que tengan actividad y sociabilización. De lo contrario, el animal vive encerrado en un canil minúsculo las 24 horas. Como somos la organización que colabora con zoonosis, unas horas antes de que los perros fueran trasladados allí, las autoridades nos avisaron que íbamos a encontrar tres pitbulls en los caniles, al mismo tiempo que comenzaron a hacerse públicas las noticias locales sobre el hecho", explica.

El primer día uno de los perros estaba visiblemente asustado, y los otros se mostraban calmos. "Naturalmente, ningún animal disfruta de estar encerrado en un habitáculo pequeño las 24 horas del día, por lo cual es normal que al comienzo actúen ansiosos e incómodos. Pasadas esas primeras 24 horas, los tres perros ya se mostraban tranquilos y sociables. Desde Mascotas Felices Miramar siempre interactuamos con los perros con extrema precaución, con paciencia y cuidado. Al segundo día nos encontramos con que ya podíamos demostrarles cariño sin problemas, incluso ayudando a moverlos de un canil a otro, con el riesgo que esto supondría si en efecto fueran perros violentos e inmanejables", enfatiza Mariano.

Los voluntarios saben en qué terreno se mueven. Desde hace años, y con la colaboración de algunos vecinos, alimentan y cuidan a los perros callejeros o comunitarios, además de relevar, castrar y asistir ante posibles accidentes o problemas de salud. Sin embargo, aseguran que éste es un tratamiento paliativo al problema. "La problemática es multifacética y su solución también lo es. Hay que castrar de forma masiva, rápida y sostenida en el tiempo para frenar la reproducción indiscriminada. Hay que también educar sobre la tenencia responsable, para que la población comprenda que tener un animal es una responsabilidad significativa, y que su forma de ayudar a disminuir la superpoblación es esterilizar ese animal que ingresa al hogar", aseguran desde la agrupación.

Además explican que, durante los relevamientos que han realizado a través de los años, vieron crecer la cantidad de perros pitbulls (o mestizos de esa raza) notablemente, reproducidos sin ningún tipo de control y liberados en las calles, en estado de abandono y maltrato. "Esto hizo que compartiéramos enfáticamente con las autoridades nuestra preocupación, hablando siempre de la necesidad de legislar para restringir la cría informal. Nada se hizo al respecto, año tras año se ignoró el problema, y hoy lidiamos con las consecuencias", sentencia Mariano.

Y continúa: "en este caso puntual, lo único verificable es que una persona murió a causa de la mordida de perros en un barrio de la periferia de la ciudad de Miramar. Al enterarnos públicamente de lo sucedido, recorrimos la zona y hablamos con vecinos para establecer si estos perros habían tenido problemas previamente y para tratar de determinar las condiciones en las que vivían. Esto fue realizado por cuenta propia de Mascotas Felices Miramar para poder conocer un poco con qué animales lidiamos, y entender qué pudo haber pasado. Esto es naturalmente independiente del curso que toma la investigación oficial. Es una zona que conocemos bien y es semi rural, en la que existen incluso animales de granja. No nos consta que haya habido prueba que identifique a los perros hoy alojados en Zoonosis como autores del hecho".

Una historia con cola

Los de este caso no son los primeros en quedar en zoonosis por mordeduras. Anteriormente hubo otros episodios. En cada uno de ellos, el cuidado y la atención de los perros quedó a cargo de Mascotas Felices Miramar. "El área competente no se hace cargo del mantenimiento debido de Zoonosis, ni de los gastos que implica tener animales en cautiverio. Todo esto se costea con colaboraciones de los vecinos y con fondos propios, desde hace muchos años", asegura Iglesias.

El panorama se complica aún más ya que el responsable de los perros sería un menor de edad, en una situación de vivienda muy precaria y claras necesidades de asistencia social. En referencia a la situación del menor en relación a este hecho, el fiscal interviniente, Marcelo Yañez Urrutia, miembro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, manifestó en declaraciones al programa Noticias y Protagonistas de Radio FM 99.9 Mar del Plata que "es una cuestión bastante complicada, ya que para ser propietario de estos perros de raza, considerados peligrosos, hay una ley nacional que establece, que para poder tenerlos se debe inscribirlos, usar bozal, correa, etc. cuestiones y responsabilidades que se le pueden adjudicar a un adulto y no a un menor", dijo.

Y agregó: "es un joven que tiene a su mamá privada de la libertad, por problemas con la ley de estupefacientes y un papá abandónico o ausente . En su momento tenía un pitbull adquirido por sus padres y obsequiado a él cuando el tenía aproximadamente 14 años. Luego, con el transcurso del tiempo, otro amigo le regaló un perro de igual raza y el tercer perro del que se habla no es de raza, es una cruza. Llama mucho la atención lo que ocurrió porque los perros solían estar sueltos y no hay denuncias o quejas por parte de los vecinos de que hayan atacado a otras personas o alguna queja en particular. Ese es el contexto en el que se está llevando a cabo la investigación", aseguró el fiscal.

Mientras, desde la agrupación hacen todo lo que está al alcance de sus manos para devolverles la dignidad a los animales. "Tenemos un nudo en la garganta. Queremos saber qué fue lo que pasó exactamente. Nos duele la muerte de una persona en estas circunstancias. Nos duele la desidia de un dueño que eligió tener animales en condiciones que no corresponden y que probablemente nunca se haga cargo de nada. Nos duele que haya tres animales con un panorama incierto".