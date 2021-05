En otoño se impone el Brunch: dónde probar las propuestas más originales

Con las nuevas restricciones, el formato desayuno almuerzo ganó terreno. Algunas propuestas para sumarse a la tendencia.

Ya no quedan dudas. La pandemia obliga a adaptarse y cambiar hábitos de la noche a la mañana. En este contexto, el clima de época impone las salidas diurnas y al aire libre. Y así, el brunch logró instalarse como una de las opciones más elegidas. También en versión Take away o delivery. Es que el mix de desayuno y almuerzo que tan buena acogida tuvo entre los argentinos, este otoño se alinea con los horarios más flexibles producto del home office, y es una opción versátil, apta tanto para disfrutar en casa como en la vereda de algún bar cercano.

El término brunch refiere a la fusión de las dos comidas más ricas del día: el desayuno y el almuerzo (breakfast + lunch). Se lleva a cabo en ese horario flexible – entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde – en el que aparecen las ganas de comer algo rico, aunque muchos no saben si desayunar o esperar un poco más para comer, por ejemplo, una tortilla de papas. En ese caso… aparece el brunch.

“El contexto de pandemia hizo que los comensales empezaran a salir más durante el día y también mucho más temprano. Los protocolos que en principio exigían que el comensal haga reservas, entre otras cosas, llevaron a que se valoren mucho más estos momentos y espacios de reunión, donde el brunch sin duda es la gran vedette”, remarca Sebastián Gullo, propietario de La Brunchería, en la provincia de Córdoba y uno de los participantes de la ruta Brunchear Spiritz con opciones en CABA y el interior. Martín de Gerónimo, chef de Tiki en Mar del Plata reflexiona en la misma línea: “El brunch es lo mejor que le pasó a la gastronomía moderna. Arrancar el día tarde y con un almuerzo fuera del horario clásico, propone relajarse y disfrutar de una buena opción de platos rápidos, lindos, simples y sabrosos”.

Desde la terraza

Blossom MATIAS SALINAS

Un ambiente acogedor y descontracturado alberga la variada oferta culinaria de Blossom, un restaurante que busca deleitar a los comensales con sabores excepcionales y múltiples opciones que cautivan paladares a cualquier hora del día. El brunch especial de la carta incluye: medialuna con jamón y queso, tostado de jamón y queso, sándwich de jamón crudo, tomate y rúcula, mini roll de salmón gravlax, queso blanco, cebolla morada y tomate, variedad de panes caseros untables, ensalada de frutas, tostón con palta y huevo soft, pastelería fresca, infusión (café con leche/té), aperitivo (Aperol Spritz) y jugo natural, limonada o gaseosa. Está disponible de 08 a 19 h en las agradables terrazas de sus tres locales ubicados en Olivos, Martínez y San Isidro. Pero también a través de delivery.

Con productos de estación

Eggs & Greens Café

Eggs & Greens Café tiene opciones de desayunos, almuerzos y meriendas saludables acompañadas de una cafetería de excelencia. Su cocina está alineada con las nuevas tendencias de alimentación y sus principales fuertes son los productos de estación y orgánicos. Con dos locales, el primero en San Isidro y el segundo en Palermo, este restaurante ofrece servicio en sus veredas todos los días de 09 a 19 horas. Sus locales cuentan con mesas externas en las veredas. Ofrecen delivery por Rappi y take away de toda su carta.

Partiendo de su slogan “Eat real food”, este café restaurante prepara sus platos con productos naturales y de estación, sin conservantes ni químicos, y durante los fines de semana, se sirve el brunch, con opciones como el Brunch Keto: dos bullet proof coffees o infusiones a elección, dos aguas saborizadas naturales, bowl ketox con proteína a elección, superbowl spirulina, lingote de cacao con mantequilla de maní o trilogía de trufas. El brunch Healthy Friendly se sirve con dos cafés o infusiones a elección, jugo cold press o dos aguas saborizadas naturales, sándwich de pollo ahumado, dos triángulos de masa philo y espinaca, cloud egg con tostón de masa madre y pastelería a elección. El brunch Vegan viene con dos cafés o infusiones a elección, un jugo cold press o dos aguas saborizadas naturales, bowl energy con falafel o tofu orgánico, hummus con garbanzos crunchy y pan vegan, superbowl maca, porción de banana bread o alfajor de cacao con dulce de leche de almendras. De lunes a domingos de 9 a 19 h.

De lo dulce a lo salado

Bruselas

En la provincia de Mendoza, ubicado en el polo gastronómico, en Bruselas, la carta incluye “raciones” con ingredientes propios de la temporada y que van cambiando según los productos disponibles. Como sugerencias, vale la pena pedir la tortilla, la burrata, el hummus y unos tremendos ñoquis de papa y queso a la plancha con kale y portobellos. Para acompañar, según sugiere el chef Nacho Molina, un buen Aperol Spritz.

Pastelería y algo más

Moshu

Moshu está ubicado en la esquina de Moldes en el barrio de Saavedra. Tiene una estética rústico-industrial, con paredes de ladrillos a la vista y metal en los detalles, que invitan a sentirse como en casa y en familia. En su vereda y deck se disponen mesitas al aire libre para dos y cuatro personas con el debido distanciamiento social, como parte del protocolo actual para el sector gastronómico. Su propuesta invita a degustar opciones de desayuno, merienda, almuerzos, brunch y lo mejor de su pastelería. Todo está elaborado con productos artesanales de primera calidad, que se pueden acompañar con un café de especialidad guanés colombiano, jugos naturales y tés en hebras. Una de las opciones más destacadas es la de sus boxes de meriendas y brunchs para disfrutar al aire libre o a través de delivery.

Entre las propuestas de boxes, el combo merienda incluye una porción de torta a elección, súper alfajor sablée de almendras, brownie con chocolate belga y nuez y súper scon de queso parmesano. Por su parte, el brunch Moshudito tiene porción de torta a elección, súper alfajor sablée de almendras, brownie con chocolate belga y nuez, yogurt casero con granola horneada y frutas de estación, súper tostado de jamón cocido natural y queso y sándwich de jamón crudo tipo parma, queso brie, rúcula y manteca. La opción vegetariana es el brunch veggie: roll veggie tibio de vegetales asados (berenjena, hongos, zucchini, cebolla morada) y queso, un tostado de queso y tomate, un scon de queso parmesano, una porción de torta a elección, un alfajor sablée de almendras, un brownie de chocolate belga con nuez. Está abierto todos los días de 9 a 19.30 h.

