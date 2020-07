Jamie "Karma" Brickford transmitiía en vivo una competencia cuando una descarga eléctrica la sacudió y le quemó las manos Crédito: Instagram Karmahtv

Jaime "Karma" Bickford, una reconocida gamer de 27 años , participaba en vivo a través de Twitch de una partida del juego Rocket League cuando una fuerte descarga eléctrica que llegó desde el exterior quemó el controlador y también sus manos . La transmisión, de hecho, permite escuchar el sonido del trueno seguido inmediatamente de gritos de dolor.

Después del accidente, Karma explicó lo que había pasado a través de su canal de Twitch : "Hay una tormenta eléctrica fuerte en la zona donde vivo. Sucedió que un rayo cayó sobre mi casa y, de alguna manera, la descarga entró a mi controlador donde apareció una chispa gigante que quemó el dispositivo, me sacudió las manos y las quemó . Me asusté y me dolió un poco".

Más tarde, en su cuenta de Twitter, la gamer informó que, después de ver a un médico, se encontraba perfecta , aunque aclaró que no podrá competir en su próximo torneo porque todavía le duelen las manos. A modo de ilustración del asunto, Karma publicó una foto del controlador derretido.