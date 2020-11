Un equipo de antropólogos encontró tres dientes de niños neandertales de 70.000 años de antigüedad Crédito: Twitter

Un equipo de antropólogos encontró tres dientes de niños neandertales de 70.000 años de antigüedad. Los estudios posteriores revelaron que los bebés empezaban a comer alimentos sólidos hacia los seis meses, la misma edad que los bebés humanos modernos, y que su ritmo de crecimiento era similar al del homo sapiens.

La investigación publicada en The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), indicó que los neandertales no se comportaban de una manera muy diferente a la de los hombres actuales en la forma de criar a sus hijos, y que las poblaciones pasaban la mayor parte del tiempo cerca de los lugares donde vivían.

Los tres dientes de leche, de entre 70.000 y 45.000 años de antigüedad, fueron encontrados en una pequeña zona del noroeste de Italia y permitieron a un equipo de investigadores británicos, italianos y estadounidenses, determinar el ritmo de crecimiento de los niños y el inicio del destete.

Los dientes crecen y registran información en líneas de crecimiento, similares a los anillos de los árboles, las cuales pueden leerse con técnicas histológicas y que los investigadores combinaron con datos químicos obtenidos con un espectrómetro láser.

Gracias a los análisis, los antropólogos pudieron demostrar que los neandertales integraron alimentos sólidos en la dieta de sus hijos hacia los cinco o seis meses de edad.

En los humanos modernos, los primeros alimentos sólidos se incorporan alrededor de los seis meses, cuando el niño necesita un suministro de comidas más energéticas, lo que es una práctica compartida por culturas y sociedades muy diferentes.

"En comparación con otros primates, es muy posible que la elevada demanda de energía del cerebro humano en crecimiento, desencadene la temprana introducción de alimentos sólidos en la dieta de los niños", señaló Federico Lugli, antropólogo de la Universidad de Bolonia.

Aunque los neandertales son nuestros "primos" más cercanos dentro del árbol evolutivo humano, su ritmo de crecimiento y sus limitaciones metabólicas en los primeros años de vida son todavía muy debatidas en la comunidad científica.

"Los resultados de esta nueva investigación, implican la existencia de demandas energéticas similares durante la primera infancia y un ritmo de crecimiento cercano entre el homo sapiens y los neandertales", afirmó Stefano Benazzi, investigador del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania.

"Estos factores sugieren posiblemente que los recién nacidos de neandertal tenían un peso similar al de los neonatos humanos modernos, lo que apunta a una probable historia gestacional y ontogenia de vida temprana similares, y un intervalo entre nacimientos potencialmente más corto", agregó Benazzi.

Además de la dieta y crecimiento tempranos, los científicos reunieron datos sobre la movilidad regional de esos neandertales utilizando análisis de isótopos de estroncio. "Los resultados apuntan a que fueron menos móviles de lo que otros estudiosos han sugerido", indicó Wolfgang Müller, de la Universidad Goethe de Frankfurt.

Los tres dientes de leche se encontraron en una zona limitada del noreste de Italia, entre las actuales provincias de Vicenza y Verona, en las cuevas de Broion, Fumane y De Nadale.

"La firma de isótopos de estroncio registrada en sus dientes indica, de hecho, que pasaron la mayor parte del tiempo cerca de su casa, lo que refleja un probable uso reflexivo de los recursos locales", concluyó Müller.