Encontró al hombre que le regaló una bicicleta hace 30 años cuando era refugiada. Foto: @Arjen78

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2019 • 12:43

Una historia que vale la pena leer. La usuaria @MeAndVan se animó a publicar una foto de un hombre que le regaló una bicicleta hace 30 años, cuando ella era refugiada. Después de 3 mil retuits y una historia en los medios, ella lo encontró.

"Hola, Internet, esto es una posibilidad remota, pero fui refugiada durante 5 años en la década de los 90 y este hombre, que trabajaba en un campamento de refugiados cerca de Zwolle en los Países Bajos, por la amabilidad de su propio corazón, me compró una bicicleta. Mi corazón de cinco años explotó de alegría. Solo quiero saber su nombre. Ayuda", había tuiteado Mevan el 12 de agosto de este año.

El pedido rápidamente se viralizó. Cosechó miles de corazones y el mensaje dio vuelta el mundo. Hasta que, finalmente, se encontraron. "24 años después, tengo la posibilidad de juntarme con él. Chicos, sabía que Internet era genial, pero esto es otra cosa", dijo la usuaria desde su cuenta.

La joven se reunió con Egbert, como se llama el hombre, y contó su historia. "Ha estado ayudando a refugiados desde los años 90. Estaba tan feliz de verme. Estaba orgulloso de que me hubiera convertido en una mujer fuerte y valiente. Dijo que ese era su deseo para mí cuando era pequeña. Cultiva orquídeas. Tiene una hermosa familia. Dijo que sentía que nunca me había ido", contó Mevan.

"Pensó que la bicicleta era un gesto demasiado pequeño para hacer tanto alboroto, pero está muy contento de que haya sido la clave para volver a unirnos. Él dice que no sonríe en las fotos, así que tomamos una seria juntos", compartió la joven.

"No solo lo encontré, sino que también tuve otros refugiados que se acercaron a mí y me dijeron que él y su esposa también los ayudaron. Su amabilidad ha tocado tantas vidas. Una mujer dijo 'no eran amigos para mí, eran familiares'", relató la joven.

Mevan se emocionó relatando su historia. "Para aquellos que se preguntan cómo era Mevan, de cinco años. Este era mi quinto cumpleaños en el campo de refugiados en Zwolle. ¡Ni siquiera sabía que una bicicleta increíble venía en camino en cualquier día!", contó.

Además dijo que Sandra, una mujer trabajaba en el campamento, también se puso en contacto: "Ella también fue increíble, ¡me ayudó a usar una computadora por primera vez! ¡Ahora trabajo en tecnología!".