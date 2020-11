Una lujosa mansión en Boston, Estados Unidos, no consigue dueño y su precio comienza a bajar. La vivienda está en una reserva natural y cuenta con cancha de básquet, gimnasio y cine privados

Una lujosa mansión de Boston, en Estados Unidos, se encuentra a la venta desde 2012. Sin embargo, la espectacular vivienda todavía no encuentra interesados en adquirirla. Por esa razón, el precio de la casa -que tiene pileta, cine y cancha de básquet privada- ahora comenzó a descender.

La imponente propiedad se destaca por su la calidad de su construcción y la belleza de su entorno: está rodeada de verde dentro de la reserva natural Hagget's Pond. Si bien su precio inicial fue de 3.3 millones de dólares, dadas las dificultades para venderla, la cifra comenzó a bajar y hoy cuesta un millón menos.

La impresionante propiedad tiene 1860 metros cuadrados y se construyó en 1999

La mansión tiene 1860 metros cuadrados y fue construida en 1999. Luego, en 2003, fueron reformados varios de sus espacios y, desde entonces, como no consiguió compradores, se usó como set de filmación de múltiples producciones audiovisuales.

Además de la lujosa vivienda, el terreno cuenta con un jardín con minigolf y una curiosa piscina interna llena de toboganes. A estas instalaciones se suman una cancha de básquet, un sauna para relajarse, un gimnasio privado y un cine para hasta 12 personas.

Además del cine y la cancha de básquet, tiene un gimnasio privado y un sauna para relajarse

No está claro por qué la casa no logra venderse. Algunas especulaciones apuntan a un problema de seguridad: se trata de una propiedad muy vistosa con poca protección y a la que, por su uso como locación para filmar, mucha gente tuvo acceso. Otros aseguran que se debe a una cuota de miles de dólares de impuestos que hay que pagar además del valor de la propiedad; sin embargo, no debería ser un gran inconveniente para quienes puedan invertir los millones pedidos por la inmobiliaria.