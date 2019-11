Entre copas. Los músicos y un recital para celebrar al vino

Pedro y Marcelo Pelleriti con los cortes de su vino en Valle de Uco Crédito: Instagram Pedro Aznar

No es un asunto exclusivo de las estrellas de Hollywood. La escena cultural local cuenta cada vez con más artistas de renombre que se animan a incursionar en la elaboración de vinos propios e incluso en algunos casos, hasta con hacer realidad el sueño de la bodega propia. Así como Sting, Gerard Depardieu en Francia, Francis Ford Copolla en California y hasta Gustavo Santaolalla hicieron lo propio en tierras extranjeras, en nuestro país Coti Sorokin, Juanchi Baleirón, Germán Daffunchio, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, Pedro Aznar, Adrián Barilari, Felipe Staiti y Gillespi son parte de un grupo enamorado de los vinos.

Del gusto por el compartir en cada cena luego de un show, un buen vino entre amigos, de a poco se despertó en muchos de ellos la pasión por la bebida. Algunos comenzaron la actividad como un hobby; otros se tomaron la idea como una forma de expresión diferente pero compatible a la vez con el lenguaje de la música y así se asociaron con reconocidos enólogos o empresas especializadas. Otros, por su parte, soñaron con la idea de tener su bodega. Cada uno con su impronta, le dio forma al proyecto desde su lugar.

"Hay muchas similitudes entre hacer un vino y componer una canción. Requiere de intuición, pasión, conocimiento técnico, atención al detalle, coraje para romper las reglas y reescribirlas. La gran diferencia es que el vino te exige más paciencia: requiere de tiempo en todas sus etapas. Y no se acaba ahí. Una vez que lo terminaste, quien lo beba quizás decida esperar otros diez o veinte años para disfrutar de la magia que hace la guarda en un vino de alta gama. Pero, sin duda, la elaboración del vino es definitivamente una actividad artística. Lo que se busca es comunicar una visión, una estética, una filosofía, un concepto. El hacedor de vino pone su alma en lo que hace, busca su expresión. Y pone todos sus conocimientos técnicos al servicio de esa búsqueda. Tal como lo hace cualquier artista", aseguró Pedro Aznar en una entrevista para la revista Brando. Junto a Marcelo Pelleriti, el enólogo nacido en Mendoza, el músico lanzaron su bodega Abremundos.

No casualmente los artistas pusieron el ojo en este mercado, que no es menor en el país. Según datos de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la Argentina no solo es productora, sino que, por tradición y cultura, es un país consumidor de vino. Ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en consumo per cápita, con alrededor de 20 litros anuales por persona. Los números hablan por su cuenta:

más de 900 son las bodegas activas en toda la Argentina

92% de los viticultores concentran el 55% de la superficie total cultivada de vid en el país.

más de 106 mil directos y 280 mil indirectos son los puestos de trabajo que la vitivinicultura genera

el complejo vitivinicola es una de las 10 principales cadenas exportadoras del país

alrededor de 500 son los exportadores que llegan con sus vinos a 127 países.

Hobby, merchandising, un gesto poético, una aventura empresarial. Cualquiera sea el motivo, son muchos los rockeros argentinos que buscan su propio vino Fuente: LA NACION - Crédito: Eugenio Mazzinghi

Atentos a estas cifras y para resaltar la revalorización de los recursos humanos asociados a la producción desde el viñedo hasta la comercialización y la presencia de vinos argentinos en todas las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior, se declaró el 24 de noviembre como Día del Vino como Bebida Nacional.

En este marco, Gustavo "Poppi" Spatocco, reconocido pianista, compositor, arreglador, director y productor artístico, junto a 25 músicos - Pedro Aznar, Kevin Johansen, Hilda Lizarazu, Manu Sija, Ariel Ardit, Ligia Piro, entre otros- presentarán "Las Voces del Vino", un espectáculo donde los artistas brindarán por el vino argentino. Organizado por COVIAR junto a su unidad ejecutora, el Fondo Vitivinícola Mendoza, el show será el jueves 21 de noviembre a las 20 en el escenario del Auditorio Nacional del CCK. La entrada es libre y gratuita con previa inscripción en Eventbrite.