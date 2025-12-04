Entre las siete mejores bodegas del mundo: elaboran los mejores vinos de altura en la cordillera de los Andes

Con sus destacados vinos de montaña, donde las cumbres de la cordillera de los Andes se funden con el cielo, la bodega Terraza de los Andes acaba de ascender al puesto #7 del ranking global del World’s 50 Best Wineries de Forbes.

El reconocimiento refuerza el liderazgo de Terrazas de los Andes en Argentina y en el mundo, celebrando su compromiso con la sostenibilidad y su permanente búsqueda de excelencia. Fundada en el siglo XIX, la bodega elabora vinos de altura provenientes de viñedos entre los 1000 y los 1650 metros sobre el nivel del mar, este último destacado como el viñedo más alto de Gualtallary, en el Valle de Uco, Mendoza.

Finca El Espinillo de Terrazas de los Andes, un viñedo único reconocido como el más alto del Valle de Uco a 1.650 msnm. Terrazas de los Andes

Los criterios considerados para destacar a la bodega incluyeron la innovación en viticultura, la mentoría de nuevas generaciones de enólogos, el impacto y las prácticas de sostenibilidad, responsabilidad social y transparencia mediante reportes ESG.

El resultado es una selección mundial de bodegas que se destacan tanto por la calidad de sus vinos como por su aporte cultural, ambiental y turístico. En este contexto, Terrazas de los Andes se distingue por su profundo conocimiento de la vitivinicultura de altura, sus viñedos ubicados en terrazas naturales de los andes y su filosofía basada en el cuidado del ecosistema mendocino. La sostenibilidad influye en cada detalle de la elaboración de los vinos de Terrazas de los Andes: desde el riego por goteo hasta la agricultura regenerativa.

Nacidos en donde el cielo y la tierra se encuentran, los vinos de montaña de Terrazas de los Andes capturan la elegancia y la frescura de los Andes en Argentina. Provenientes de viñedos propios en terroirs únicos, en armonía con la biodiversidad de montaña, sus vinos son frescos, expresivos y elegantes.

Este nuevo reconocimiento internacional consolida la posición de Terrazas de los Andes como embajadora de la vitivinicultura argentina y celebra su compromiso con una producción responsable, innovadora y fiel al carácter único de Mendoza.

