Entrenamiento. La decisión de rodearte bien

Me gusta ser de esas personas con las que tenés ganas de tomarte un café. Trato a diario de convertirme en alguien con quien los otros quieran estar, porque tiene algo para aportar. Y creo que esto tiene mucho que ver con los pensamientos y cómo los nutrimos. Lo que pensamos es lo que da forma a nuestra vida y entorno.

Aprendí que aquello en lo que ponés tu energía crece, y que atraés lo que pensás. Me lo enseñaron gurúes como Robin Sharma, Daniel Goleman y Stephen Covey, pero también lo aprendí en la práctica. La vida te da lo que esperás de ella, por eso es tan real esa frase de "tené cuidado con lo que deseás, puede volverse realidad". Para ser una persona feliz y serena el mejor camino es manejar tus pensamientos y dominar tus emociones. Nos pueden suceder cosas inesperadas, pero el desenlace tiene que ver con cómo obramos a partir de esos hechos. Las decisiones pueden edificarnos o destruirnos. Y no importa cuánto nos aferremos a culpar al destino, la familia, el trabajo o el gobierno de turno.

Hace unos años, al terminar una conferencia, se me acercó una señora elegante. Me tomó del hombro con mucha seguridad, me miró a los ojos y me dijo: "Señor Tangona, escuché sus ideas para llevar una vida mejor en lo que respecta a nutrición, descanso y ejercicio, y estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Hace muchos años aprendí que nuestro círculo da forma a nuestros estados de ánimo, lo que pensamos y soñamos. Y así en mi casa nunca faltan flores, ricos aromas, buena música y compañía. No soy una mujer adinerada pero jamás voy a dejar de tener estos detalles".

Me quedó claro que esta señora sabía que un buen entorno es una inversión y no un gasto. También que nuestra vida es moldeada por las personas que nos rodean, los libro que leemos, los vínculos que generamos. Y así, cuando vemos televisión violenta o entramos en un círculo vicioso de contenido vacío en redes, nuestros pensamientos empiezan a colonizarse por esta energía. Se vuelven inquietos y alborotados.

Podemos forjar nuestro destino en tanto formemos nuestros pensamientos. Que podemos rodearnos de objetos, personas y entornos inspiradores, y así transitar el cambio. Que si soñás con la voluntad para empezar a ejercitarte y mejorar salud y físico, podés acercarte a amigos que lo hagan, siguiendo cuentas de entrenadores y atletas, buscando que esa energía motivadora te rodee y eventualmente te contagie.

¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar, de experimentar y de ir tras nuevos desafíos cada día? Seguramente una versión más chata y aburrida. Te dejo un trabajo: en las próximas semanas, identificá el cambio que querés hacer y empezalo a través de la transformación de tu entorno. Te garantizo que para cuando volvamos a leernos la semilla de una vida mejor va a estar plantada.

