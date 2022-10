Entusiasmo, error y aceptación: las claves que pueden movernos a la creatividad

Por medio de actividades como el teatro o la pintura las emociones también pueden trabajarse para desplegar la imaginación. A través de su programa de Wellness, la compañía energética Pan American Energy (PAE) promueve entre sus colaboradores una serie de iniciativas que alimentan su creatividad contribuyendo a que sencillamente “sean más felices”.

“Por lo general siempre estamos tratando de esconder nuestro costado ridículo, y es lógico: como adultos nos obligamos a mostrarnos inteligentes y asertivos. Pero a través de técnicas de teatro, de clown, de canto, o incluso expresándonos a través del arte, podemos amigarnos con esa ‘cara ridícula’ que nos conecta con algo de juego al tiempo que nos abre hacia otra forma de relacionarnos con el mundo”.

Quien habla es el profesor de teatro a cargo del taller “Acting PAE”, uno de los referentes del área de Bienestar de Pan American Energy (PAE), compañía líder de energía en Argentina y la región.

Programa Rock in PAE

“Entusiasmarnos, equivocarnos y poder ver y aceptar lo ridículo que tenemos nos reconcilia con nosotros mismos. Y también nos ayuda a vincularnos con los demás, porque vamos a estar menos a la defensiva. En el fondo, lo ridículo es lo opuesto de lo solemne”, reflexiona el referente de este espacio. Allí los colaboradores pueden aprender acerca de las artes escénicas para desafiar preconceptos, desarrollar la creatividad y aumentar en ese camino sus niveles de bienestar.

Show de los chicos de canto

En PAE el bienestar de los empleados es importante hasta el punto que el área dedicada al tema generó para sus colaboradores una cantidad de actividades que no se quedan en los chequeos médicos frecuentes y la práctica de deportes, sino que avanzan mucho más allá para incluir alternativas como clases de canto, de teatro, de pintura, grupos de conversación, talleres de huerta, sesiones de respiración y meditación, bandas de rock, recorridos urbanos y hasta actividades especiales para adultos mayores y para los más chicos, porque el programa está abierto a las familias de quienes integran la compañía.

Pinceladas de bienestar

No son cursos con inicio y fin: más bien se trata de una invitación constante para quien quiera “cortar” la jornada laboral y acercarse a participar de modo virtual o presencial. Además, lo adquirido en estos encuentros no queda solo en las clases: a lo largo del año, se realizan diversas exposiciones, por ejemplo shows de canto y de las bandas de rock en la fiesta anual, u obras de teatro para el día del niño. Estas oportunidades permiten mostrar a los colaboradores en una faceta que no es la habitual, ejerciendo un rol cien por ciento protagonista. Lo que en definitiva busca el programa es fomentar una verdadera “cultura de salud y bienestar”.

Actividad organizada por PAE por el día de las infancias

Un programa a la medida de las pasiones

“En una de las clases una chica rompió de pronto a llorar: se dio cuenta de que toda su vida había querido ser artista. Y se encontró como adulta siendo contadora, aunque trabajando para una empresa que la animó a reavivar ese fuego artístico”, relata la profesora de canto. “Era feliz como contadora –añade-. Pero ahora sumó además la posibilidad de explotar otro perfil”.

Encuentro anual de arte

La referente encargada de las clases de arte y recorridos fotográficos cuenta que uno de los alumnos confesó que había comprado en un viaje un set de acuarelas que guardó durante 15 años, hasta que arrancó a trabajar en PAE y por fin lo desempolvó. “Hoy no puede parar de pintar y hasta empezó a vender sus obras”, remata la docente, y explica que “de lo que se trata es de lograr desafíos creativos para generar experiencias inolvidables”.

Las propuestas wellness de PAE se caracterizan por ser dinámicas e innovadoras, dado que las lleva adelante un equipo holístico muy diverso y formado, que respalda tanto a los colaboradores como a sus familias y está integrado por enfermeros médicos, kinesiólogos, coachs, profesores y referentes en distintas áreas, desde una psicoanalista que hace calidad de vida hasta entrenadores de yoga kundalini, un economista mentalista y una especialista en redes humanas.

Salida organizada por PAE al Museo de La Cárcova

“Cuando en 2011 me pidieron que armara el área de Wellness, me dieron dos consignas”, cuenta la gerente de Salud y Bienestar de PAE, Leila Cura. “La primera fue que el programa tenía que ser igual para todas las personas: todos debían tener las mismas posibilidades de acceder a las herramientas de bienestar. Y lo segundo fue: no buscamos medir la productividad. Simplemente nos interesa que la gente sea feliz”.

