El joven utilizó su cuenta de Facebook para anunciar, entre risas, su renuncia en la empresa.

20 de diciembre de 2019 • 13:00

Comenzó a trabajar el lunes pasado, asistió a la fiesta de fin de año de la empresa y tras ganar un premio grande, renunció. El relato de un joven llamado Adriel García generó en Facebook cataratas de reacciones al compartir una postal con una descripción insólita.

"Me meti a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado. Voy y me gano la televisión de 50. Lo que no saben es que ya no iré el lunes", escribió y en cuestión de minutos se hizo viral. Según se dio a conocer, el muchacho oriundo de Monterrey había ingresado a trabajar recientemente en la empresa cuando fue invitado a la cena de cierre de año.

La publicación del muchacho dividió las opiniones y se compartió hasta el momento 65 mil veces.

En México dichos eventos los llaman "posadas" y además de beber, comer y disfrutar de música, se realizan sorteos importantes para agasajar a los empleados. Lo que jamás imaginó el joven, era que ganaría una televisión de 50 pulgadas. Sin embargo, fue su desopilante comentario en las redes lo que hizo que estallaran de risa muchos usuarios mientras que otros criticaran su actitud.