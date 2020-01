Ernesto Beibe: "A los 50 años la gente comprende que se va a morir"

"Hasta los 50 años se busca hacer plata, a los 50+ se busca trascender", explica el mentor Ernesto Beibe.

Como un nuevo paradigma de la actualidad del vivir, los especialistas coinciden en que en la adolescencia nos sentimos mejor, hacia finales de los 40 somos más infelices para luego llegar a un sentido del bienestar en la vejez.

Desde su residencia en Barcelona, el mentor argentino Ernesto Beibe, propone que el quiebre de hoy se da entre los de 45 y 55 años "Ahí es donde sitúo la edad media de la vida, momento en donde la gente adquiere el concepto de finitud. Entiende que se va a morir".

Lo que explica Beibe es que hasta los 50 años la gente se preocupa por hacer dinero pero luego de los 55 lo que buscan es la trascendencia. Experto en temas de longevidad, propone que hasta esa edad la gente básicamente se preocupa por la supervivencia económica y sus sueños para cumplir. "Pero cuando se da cuenta que se va a morir no sabe si va a poder cumplir esos sueños o va a tener que renunciar a una cantidad de ellos", dice el mentor.

Hay que pensar en un nuevo concepto de la longevidad, propone el Mentor Ernesto Beibe desde Barcelona

Esta renuncia a mucha gente la deprime, es por eso que en las consultorías que lleva a cabo en Europa, lo que hace es acompañar y ayudar a revelar un proyecto claro y concreto. "Enfocarse para sacarse de encima todos los sueños imposibles. Sacarse el peso de todo lo que no va a poder ser para lograr integrarse al tiempo en que vive".

Su trabajo más reciente está orientado hacia el tema de la longevidad, donde devela que así como en su momento se denominó a la pubertad , a la adolescencia o a la juventud; hoy recién se empieza a hablar de la longevidad. "Hay que dejar de lado los conceptos de tercera y cuarta edad que ya están perimidos. Estas clasificaciones ya no funcionan más porque cambió el paradigma de la expectativa de vida. Antes la tercera edad era para los de 50 a 70 años; de 70 en adelante se entraba en la cuarta y luego la vejez. Hoy todavía no tenemos categorías para nombrar los estadios en la longevidad".

Lo cierto es que todos los especialistas del tema hablan de la crisis de la edad media de la vida, que es a los 50, pero el concepto con el que trabaja Beibe no es el de la crisis sino el que llama "50+" y que se relaciona con la celebración de los 50 años que están por delante. "Si hasta ahora la gente se preocupaba porque no le iba a alcanzar el tiempo para hacer lo que se habían propuesto por la finitud de la vida; ahora resulta que tienen demasiado tiempo y no saben que van a hacer en los próximos 50 años. De la media edad ya se ha hablado mucho, pero no de cómo afrontar los próximos 50 años

Como dice Borges: "Hay personas que buscan la inmortalidad y se desesperan porque no saben que hacer durante una hora".

Cuando la persona no sabe que hacer entra en un estado de marchitación permanente. Así como una planta se marchita por la falta de agua y nutrientes, las personas se marchitan por la falta de entusiasmo. Beibe trabaja con el cliente con el fin de realimentar los intereses de esa persona para recuperar la lozanía. Su clave es mantener viva la capacidad de asombrarse y de actuar.

"Es que la gente tiene mucho a su alcance para vivir y no sabe que hacer con ese tiempo que le va a quedar. Para poder aprender a vivir intensamente cada día deben aprender a elevar el nivel de tolerancia a la frustración, porque frustrase no significa fracasar; también deben tener una actitud lúdica frente al cambio y finalmente encontrar un nuevo proyecto para recuperar el entusiasmo y la pasión deslucida por el tiempo"

Una persona llega a los 50 años con un trabajo estable, por ejemplo, tiene su estudio de arquitectura que funciona, pero entra en una espiral depresiva porque se pregunta "¿Y ahora qué?, me faltan 50 años y voy a seguir haciendo edificios? ¿Voy a seguir juntando plata? ¿Voy a seguir peleándome con mis socios?

Entonces sin perder todo lo que ya tiene realizado lo importante es que encuentre algo nuevo para hacer en sus próximos 50 años, una nueva inquietud para desarrollar. Un cliente que tiene una empresa de construcción, a los 45 años se puso a hacer teatro, y así muchos otros. "No renuncian a su presente ni a lo que ya están haciendo, sino que buscan algo nuevo que les de trascendencia".

El número 45 años como promedio no es azaroso sino que representa la edad media de la expectativa de vida que hoy está pasados los 80. Hoy, alguien de 60 años tiene 15 años más de expectativa de vida que hace 10 años.

De lo que se habla cuando decimos longevidad, según Beibe, es de aquel que consigue llegar a la madurez con un espíritu y una mente joven; más allá de las posibilidades de salud médicas o de estética y cosmética que brinda la ciencia.

"Si esa persona puede dejar atrás sus dependencias y deterioros que lo acercan a la decrepitud, hablar de longevidad será la mejor noticia de sus vidas porque significa que podrán vivir en plenitud, cerca de la felicidad y del éxito."

Nunca es tarde

-El compositor Johan Sebastian Bach fue organista hasta los 40 años y recién ahí comenzó a producir sus realizaciones colosales como creador.

-El pintor Francisco de Goya encontró su camino en la pintura recién a los 43 años, su colega Gauguin fue empleado de banco hasta los 39 años, edad con la que comenzó a pintar.

-El escritor José Saramago publicó su primer libro a los 52 años y Erik Satie padre de la música moderna empezó su andadura a los 35 años.

"Mi carrera de Mentor comenzó a los 45 años y ya llevo 31 años ayudando a personas de la edad media de la vida, ubicadas alrededor de los 50 años, a tener paciencia y contención mientras encuentran una salida creativa y logran posicionarse en un nuevo proyecto de vida y una manera de encarar la vida en su entrada a la adultez".