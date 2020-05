El periodista se refirió "al costado tremendamente conservador" del presidente Fuente: Archivo

29 de mayo de 2020 • 16:33

Ernesto Tenembaum se refirió a la visita que realizó este jueves el presidente Alberto Fernández a Formosa y a los elogios que le dispensó al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán .

"A Gildo siempre lo bancó y te muestra un costado de Alberto Fernández que es tremendamente conservador. '¿Qué líderes hay? No importa, yo arreglo con ellos y los elogio'", caracterizó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos), y agregó que el presidente "banca a casi cualquier tipo que tenga votos de la gente".

"No importa si es Moyano, si es un científico, si es una joven que está a favor del aborto, si es un tipo que se queda '285 años' en su puesto y tiene un manejo autoritario de una provincia que la verdad no es que fabrica computadoras o descubrió una vacuna, es un Estado que administra subsidios y reparte con un control férreo de la población, con algunos temas de derechos humanos muy delicados; y él fue y lo bancó, como bancó fuertísimo en su momento a Gerardo Morales y banca a cualquier tipo que tenga votos de la gente, sea quien sea, casi a cualquiera, no digo a todos pero casi a cualquiera", sostuvo Tenembaum durante su comentario matinal.

"Y va con Moyano y lo elogia, y habla con Jairo (Straccia, el columnista económico del programa) y le dice "aprendo con vos todas las mañanas". Y va con Yanina Latorre y le dice "siempre me caíste muy simpática". Y él va elogiando y así, y después sienta su posición", desarrolló.

"Es un estilo. No quiere decir que todos los elogios sean verdaderos. Por ahí un poquito sí, pero no son muy relevantes", consideró, y cerró: "Cuando elogiás a todo el mundo decís, 'entonces mi elogio es uno entre cientos'. Insfrán debe pensar: 'Dame guita, no me elogies'. Y de repente con el elogio se ahorra unos mangos".