Ernesto Tenembaum se refirió al escándalo sexual que protagonizó el diputado Juan Emilio Ameri tras haber sido registrado en imágenes de contenido lascivo junto a su pareja durante la sesión remota del Congreso Nacional, mientras se debatía la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

"Entiendo que hay una transgresión. Hay un error y hay un problema de cómo se considera la casa un recinto y la confusión que genera eso. Alguna gente argumenta que es una falta de decoro de acuerdo con su moral. Para mí, no es más grave que quedarse dormido, es más impactante, tal vez merezca una sanción, pero no me parece que sea más grave", consideró el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos), y agregó: "O aparecer por un canal de noticias cuando tendrías que estar en el recinto (en referencia al legislador Luis Juez); hay temas que me parecen más graves, a mí, qué sé yo".

Luego de pasar el audio con las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciando las sanciones para el legislador nacional por la provincia de Salta, quien finalmente renunció a su banca, Tenembaum afirmó que lo "impresiona la capacidad de indignación que tiene Massa frente a este tema y la capacidad de tolerancia que tuvo frente a barquinazos como los de él mismo, que dice una cosa y después otra".

En ese sentido, recordó que "La Cámpora protegió al senador de la provincia de Buenos Aires, Jorge 'El loco' Romero, que estaba denunciado por una militante de un hecho grave como el abuso sexual. Es parte del debate comparar algunas exageraciones y otras tolerancias".

"¿Por qué lo tienen que rajar? Si mirás para atrás, con las cosas que pasaron en este país". cuestionó el periodista. "Se votó la Obediencia Debida, hay votos que me ofenden más", comparó.

Sobre el final, luego de una discusión en el que participaron los integrantes de su programa, Tenembaum sostuvo que entendía "al diputado que de repente se duerme luego de 20 horas de sesión", y remarcó: "Me parece un debate para pensar nuestra moral y cómo funciona nuestra clase política".