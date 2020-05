Es arquitecta, comenzó a diseñar zapatos y su marca no para de crecer

Crédito: Gentileza

Conocé a Johanna Adkins, fundadora de Boneca Shoes y MinibyBoneca, una marca de zapatos de esos que duran varias temporadas porque son clásicos y porque respetan la calidad de materiales y confección. En pandemia vende ciento por ciento online y sigue apostando a lo clásico. Su socia dejó y siguió adelante sola.

En la facultad los profesores decían que los arquitectos pueden diseñar cualquier cosa. Cuando se graduó de arquitecta, Johanna Adkins, que es colombiana y vive hace trece años en Argentina, tuvo muy presente esa enseñanza. Vno a Buenos aires para estudiar un posgrado sobre Gestión de empresas de diseño en la UBA, se enamoró y se quedó. A los 40 años, lleva adelante su empresa propia de fabricación de calzado para adultos y, desde hace poco, para niños: Boneca SHoes y MinibyBoneca.

"Los zapatos son lo más tridimensional y parecido en el proceso de construcción a la arquitectura", afirma Johanna. "Con estos productos logré encontrar el punto de unión entre mi carrera y mi otra pasión: la moda", cuenta.

Antes de dedicarse solo a su emprendimiento, trabajó para varios estudios de arquitectura en diseño y en arquitectura efímera para moda (montajes de desfiles y exhibiciones) pero cada día que pasaba reafirmaba más sus ganas de hacer algo propio. Ella quería participar en proyectos más dinámicos y a pequeña escala, con artesanos, por ejemplo, y conocer toda la cadena de producción.

La primera etapa del proyecto Boneca fue de a dos: tenía una socia, arquitecta también, y con ella fueron aprendiendo todo en el camino. En un momento, por motivos personales, ajenos al emprendimiento, ella tuvo que dejar y la marca quedó un tiempo pausada.

Pero Johanna sentía que tenía que reactivarla, había invertido mucho tiempo y sueños en el proyecto. Así, hace dos años decidió retomarla y casi comenzar de cero de vuelta, por la desactualización de precios.

Un nuevo desafío: clásicos para niños

Hoy está entusiasmada, especialmente con la división para niños, fabricando modelos clásicos y atemporales, bien de niños, como las guillerminas y los mocasines. Sus características, relatadas por la creadora:

- Nuestros zapatos son atemporales, tratamos siempre de lograr un diseño que mezcle las últimas tendencias (prints, materiales, formas) con un formato tradicional, para que tu par de zapatos te dure muchos años y no pase de moda. Creemos fielmente en el concepto #compráinteligente en donde un par de zapatos levanta cualquier look básico, que se puedan usar de día o de noche, para trabajar o salir y que además en la siguiente temporada siga vigente.

- Nuestra filosofía siempre ha sido la de rescatar el oficio del zapatero tradicional, que hace cada terminación a mano, y colaborar en que no se pierda ese saber y ese trabajo colectivo artesanal. Por eso trabajamos nuestras colecciones con talleres pequeños que solo trabajan para marcas chicas o de mediana escala, con un enfoque más slow fashion.

- Hace menos de un año, creamos otra unidad de negocio, y nació nuestra marca para niños, Mini By Boneca, con los mismos parámetros de bonecashoes, inspirada en mi hija Rosario. Mini by boneca son zapatitos hechos a mano, de estilo clásico, unisex, nuestros diseños son para niños y niñas de 1 a 7 años, en cueros nobles, o materiales alternativos no tóxicos.

- Nuestra marca Mini nació por dos necesidades latentes: una de mercado, en donde no se encuentran muchos zapatos para niños y niñas que no sean zapatillas y, la más importante, es que Rosario hace terapias del lenguaje lo que me permitió estar más tiempo con ella y dar el paso definitivo a dedicarme 100% a la marca.

Proceso de fabricación y venta

El proceso de fabricación inicia de cero en el taller de zapatería , todo está hecho a mano, las muestras, la moldería, el armado. "Somos una cadena de pequeños artesanos, porque nuestros proveedores de materiales y mano de obra, también lo son", explica Johanna.

, todo está hecho a mano, las muestras, la moldería, el armado. "Somos una cadena de pequeños artesanos, porque nuestros proveedores de materiales y mano de obra, también lo son", explica Johanna. Su objetivo para este año era comenzar a vender fuera de Argentina: desde su tienda online buscaba llegar a otros mercados. En Colombia solían hacer ferias o pop ups dos veces al año pero, estas metas quedaron pospuestas debido a la pandemia.

tienda online buscaba llegar a otros mercados. En Colombia solían hacer ferias o pop ups dos veces al año pero, estas metas quedaron pospuestas debido a la pandemia. También están trabajando y diseñando un plan de reciclaje para los zapatitos de niños, que son heredables entre hermanos y, si no hay hermanos, Boneca los recibe de vuelta, les hace un lavado de cara y los dona, a cambio de un descuento en tu última compra.

que son heredables entre hermanos y, si no hay hermanos, Boneca los recibe de vuelta, les hace un lavado de cara y los dona, a cambio de un descuento en tu última compra. Los modelos estrella son los acordonados tipo Oxford; también hacen mocasines, mules y los zuecos.

En números

7 o más variaciones de cada modelo de zapatos, según colecciones, materiales y texturas.

variaciones de cada modelo de zapatos, según colecciones, materiales y texturas. $ 5.000 de inversión inicial.

de inversión inicial. $ 90.000 reinvirtió para retomar la marca hace dos años y poder comenzar la marca nueva de niños.

para retomar la marca hace dos años y poder comenzar la marca nueva de niños. 50% de crecimiento en ventas tuvo Mini By Boneca.

en ventas tuvo Mini By Boneca. 60% de las ventas de Mini by Boneca provienen de la tienda online y 40% del punto de venta físico.

de Mini by Boneca provienen de la tienda online y 40% del punto de venta físico. 100% es la venta online de los zapatos de adultos.

