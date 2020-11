Es chef y lanzó snacks saludables para perros y gatos que son un éxito

Nohelia creó una línea saludable de snacks para mascotas. Fuente: OHLALÁ!

Sofía Edelstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 19:58

Nohelia Vargas (32) es panameña, profesional gastronómica y la creadora de Happy Pets, una línea dentro de su propio catering que prepara snacks 100% naturales para perros y gatos con el objetivo de celebrar su amistad incondicional. Te contamos cómo hizo para que en tan solo un mes, su emprendimiento crezca sin freno.

"Desde pequeña cocinaba junto a mi abuela en una cocina mágica llena de aromas, texturas y sabores", relata. Esa pasión la llevó a radicarse en la Argentina, donde buscó perfeccionar sus técnicas culinarias en la Escuela de Arte Gastronómico (EAG) y trabajar en diferentes restaurantes. Fue una oportunidad laboral única la que la animó a lanzar, en 2017, su propio servicio de catering, que define como "una mezcla de sabores de diferentes culturas con la calidez de mis raíces caribeñas".

Las mascotas, un nuevo target

Inspirada en sus dos gatos y en los perros que su abuela tenía en Panamá, Nohe le dio forma a su idea de crear una línea de alimentos saludables para mascotas con productos 100% naturales y un diseño estéticamente lindo. "Lo primero que hice fue juntar el material que había investigado y formular algunas recetas con proteínas y algunas con mezcla de vegetales. Luego, me puse en contacto con nuestro veterinario para verificar que estaba todo OK, quien me dijo que todo era súper saludable y que todos los productos eran aptos para caninos y felinos", describe.

Sus productos incluyen snacks que buscan complementar la dieta alimentaria de la mascota, como galletitas de avena, banana, coco y miel, y muffins de atún, pollo, carne o hígado. "Si bien es un producto saludable, no queremos que se abuse del consumo ya que la mayoría de las mascotas come balanceado y la idea es que sea un premio o break en su rutina y no desestabilizar su sistema digestivo", aclara Nohe.

Por otro lado, ofrecen kits de festejo con opción de tortas, velitas, guirnaldas, bonetes y globos; un producto que re-significó a raíz del contexto actual de pandemia: "Confirmé todavía más que nuestras mascotas son incondicionales. En un tiempo en el que no podemos ver a nuestros familiares y amigos y en el cual brotaron emociones de todo tipo, ahí están nuestras mascotas acompañándonos, conectando con nosotros y dándonos mimos, así que por qué no celebrarlos a ellos", reflexiona.

Desafíos y estrategia

Al crear un producto dirigido a animales, el mayor desafío fue encontrar un público nuevo, diferente al que ya tenía el catering. Armó un moodboard con sus ideas, encargó la papelería y accesorios que conformarían los kits, y realizó una producción de fotos y videos. Luego lanzó un trailer para crear expectativa entre sus seguidores y, el 4 de octubre (Día Mundial de los Animales), lanzó Happy Pets de forma oficial. Las redes sociales, la tienda online y una campaña con amigos del rubro veterinario y adiestradores hicieron posible que los nuevos productos tuvieran el alcance que deseaba.

El diferencial frente a la competencia

Cada snack incluye una tabla con las proporciones adecuadas para cada animal de acuerdo a su peso, avalada por un veterinario matriculado. No utilizan componentes químicos, saborizantes o resaltadores, sino que mantienen la calidad de lo casero para ofrecer alimentos que, según Nohe, "son cocinados por una chef para tus mascotas". Además, parte de las ventas son donadas a refugios de animales y rescatistas, con la idea de consentir también a los que aún no tienen hogar.

Los consejos de Nohelia

"Cree y trabaja en tu idea, porque nadie más lo hará por ti. Como dijo una vez una profesora mía: El que no se atreve, se queda ".

". "Comparte con amigos que estén en la misma onda que tú: está bueno escuchar las opiniones e ideas que te puedan dar otros, ya que terminamos viendo cosas que ni pensamos y que dan más forma a nuestros proyectos".

"Organiza y planifica. Mantén al día tus redes sociales, números de inversión y ventas".

"Manténte actualizada, capacítate. Cada día salen cosas nuevas y hoy existen muchos talleres y cursos para emprendedores que podemos aprovechar".

"Imprime todo el amor y dedicación, porque eso dice mucho más de lo que puedas decir tú misma de tu producto".

En números

$20.000 fue la inversión inicial

10 tortas y 25 cajas de snacks vendidas en las dos primeras semanas de lanzamiento

$275 - $1.145 es el rango de precios de los productos

400% crecieron las consultas, ventas e interacciones en dos semanas

Más info en www.nohevargascatering.com / @nohevargas.catering

Conforme a los criterios de Más información