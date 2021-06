Es contador, se fundió con una inversión y ahora da cursos de felicidad

Ignacio Mackey decidió patear el tablero. Dejó atrás su formación en economía y se formó en psicología positiva y liderazgo; el cambio en su vida fue radical

Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Por mandato familiar, porque tenía facilidad para estudiar, porque no sabía qué otra carrera elegir y, sobre todo, porque lo iba a ayudar a ganar plata. Cuando Ignacio Mackey (35) terminó la escuela secundaria, sintió que no había tiempo que perder. Sin dudarlo -y por todas esas importantes razones- se anotó en la Facultad de Ciencias Económicas. Criado en el centro de la ciudad de Rosario, asistió a un colegio católico bilingüe y, en su infancia, pasaba mucho tiempo en el club del barrio de Fisherton y en el Jockey Club de Rosario donde jugó al rugby hasta sus 30 años.

“Siempre fui muy disciplinado y, gracias a ese rasgo de mi personalidad, pude llevar adelante, sin problemas, la carrera. Pero me daba cuenta de que en realidad no me gustaba. Aún así me recibí y me puse a trabajar en una corredora de cereales. En aquel momento también me peleé con mi novia de entonces, lo que me generó más angustia. Y de pronto me encontré haciendo algo que no me llenaba, que en parte lo hacía por otros y encima lo padecía angustiado por mi soltería”.

Ignacio Mackey jugó la final del Torneo Nacional de Clubes. Estuve en una preselección nacional de menores de 19 pero quedó afuera.

¿Por qué hacía cosas que no me llenaban?

El dolor y la angustia fueron grandes motores para comenzar a buscar ideas nuevas. También, y para su asombro, encontró en el deseo de ser más feliz un aliciente importante. “Mi vieja solía preguntarme asiduamente si era feliz y siempre fue una pregunta que me molestó y no entendí del todo. Atando los cabos, ahora entiendo que esa simple pregunta me sirvió muchísimo para darme cuenta de que no me había pasado nada malo pero aún así no disfrutaba del todo de lo que estaba haciendo y tampoco me llenaba la vida que estaba llevando”.

Su curiosidad y pasión por la lectura llevaron a Ignacio a leer varios libros de filosofía, motivación, neurociencia, felicidad y otros temas más. Desde Aristóteles hasta Gretchen Rubin, pasando por Martin Seligman y Robin Sharma. Todo era consumido con el deseo de encontrar respuestas. “En un momento conocí a Tal Ben-Shahar -profesor y escritor estadounidense e israelí especializado en las áreas de la psicología positiva y liderazgo-y vi cómo había desarrollado un modelo sobre la ciencia de la felicidad basado en grandes investigaciones. Estudié sus clases en Harvard por YouTube con subtítulos en chino y al cabo de algunos años, cuando abrió una academia personal certifiqué con él, en su Happiness Studies Academy”.

Un viaje a Europa fue el puntapié para investigar sobre la felicidad.

Sin embargo, la vida en la empresa corredora de cereales continuaba. Aunque, puertas adentro, Ignacio se esforzaba por instruirse y encontrar la salida que tanto ansiaba encontrar. Durante esos años, hubo tres momentos que significaron una bisagra en su vida y lo impulsaron a abrirse camino hacia su propia felicidad. El primero fue el regreso de un viaje que hizo por Europa, inmediatamente luego de recibirse de contador, cuando leyó el libro El monje que vendió la Ferrari, de Robin Sharma. “Ese libro fue una de las primeras cosas que me ayudaron a cambiar mi forma de pensar. Empecé a sentir que podía aspirar a ser más feliz de lo que era. Que la vida me podía entusiasmar”.

El segundo hecho significativo fue invertir con un grupo de amigos en un negocio gastronómico. Los socios llegaron a tener alrededor de cien empleados y unas cinco unidades de negocios. Pero, la falta de experiencia, los vaivenes de la economía argentina y otros tantos factores más, llevaron a que el emprendimiento finalmente fundiera. “Con ese episodio, me cuestioné muchísimo por qué hacía cosas que no me llenaban. Y la verdad es que me había aventurado en el negocio por el solo objetivo de ganar plata. ¡Y encima me fue mal! Ahora, creo que fue casi una bendición haberme fundido”. Finalmente, la posibilidad de estudiar con Tal Ben-Shahar le hizo entender que había aprendido un montón y que podía compartir esos conocimientos en Argentina.

La seguridad, un vacío difícil de llenar

"La carrera que había elegido por seguridad me daba justamente eso. Seguridad de sentirme vacío”.

Gracias a toda esa información, experiencias y aprendizajes que llevaron varios años de mi vida, Ignacio pudo armar algunas conclusiones personales sobre la felicidad. “La de encontrar algo que nos apasiona, soplar las brasas para encender una pequeña chispa, romper mandatos y creencias limitantes y animarme a contarme otra historia de mi mismo. Mientras aprendía y disfrutaba del camino y poniendo en práctica muchas cosas, se me volvió imposible seguir trabajando como contador. Me di cuenta de que la carrera que había elegido por seguridad me daba justamente eso. Seguridad de sentirme vacío”.

Y entonces se animó a dar un gran paso: poco a poco empezó a compartir lo que había ido aprendiendo en Instagram y la repercusión fue inmediata, al igual que el bienestar que le producía poder llevar a otros lo aprendido. No sin un gran esfuerzo para mostrarse de otra manera socialmente. “Cada día me animé un poquito más. Hasta que me animé a dedicarme completamente a lo que me apasionaba, crear talleres y un curso y llegar a vivir de esto. Sigo abriéndome camino todavía pero feliz de hacer lo que me llena. Mi cara se ilumina cuando comparto lo que aprendí. Mi corazón también. Miro para atrás y me cuesta creer que algún día estuve dedicado a las planillas de Excel. Que pude romper un montón de prejuicios”.

Ignacio entendió que ese era el camino que debía transitar. Cuando pudo hacer lo que lo apasionaba, disfrutó más de lo que hacía y terminó siendo mucho mejor que en cualquier otro trabajo que había hecho. “Me abrió muchas más posibilidades para ser feliz. Pero también aprendí que todo depende de conectar con el momento presente. Siempre podemos encontrar cómo darle sentido a nuestra vida y cultivar nuestro bienestar. Es más fácil de lo que todos imaginamos”.

