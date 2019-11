Crédito: Gentileza Billabong.

Conversamos con la influencer Julie Sariñana, más conocida como Sincerely Jules, quien recientemente diseñó una colección de 40 piezas para la marca Billabong. En una charla abierta, nos sorprende con su espontaneidad y la claridad para contarnos cómo vive el hecho de ser un referente para tantas personas. Julie nos deja espiar su vida, sus comienzos y, por sobre todo nos invita a reflexionar acerca de los nuevos paradigmas que plantea la comunicación en tiempos donde ser portavoz implica una gran responsabilidad.

En un mercado que intenta distanciarse de la hegemonía corporal establecida ¿cuál es el rol de un influencer en este escenario global?

Siento que mi rol siempre es cambiar, adaptarme a la tecnología y a las nuevas tendencias. Intento traer algo inspirador a la mesa que ayude a otros a conectar y a encontrar algo con lo que relacionarse, ya sea en la moda o en otras cosas. El rol es el de estar ahí para crear vínculos y compartir junto de esta gran comunidad que fuimos conformando.

En relación a los críticos sobre los retoques fotográficos dentro del universo de las redes sociales, ¿cuál es tu posición?

No uso mucho maquillaje y la mayor parte de mi contenido es capturado con iluminación exterior natural, ¡uso los regalos de la madre naturaleza! Creo que todo el mundo tiene sus inseguridades. Cuando estás siempre en el ojo del público la presión puede ser desafiante. Yo siento que el retoque sutil es personal a la situación. Hay mucha presión para siempre verse al 100%, inclusive cuando no estás en tu mejor día.

¿Cómo es el proceso de construir una marca personal y comunicar de forma responsable?

Construir una marca personal requiere transparencia, profunda consideración y honestidad. Cuando uno se expone a la mirada externa tiene que ser de una manera auténtica y real. Es una relación y debe ser tratada con respeto y responsabilidad para con tu audiencia. Creo que ser un influencer es un rol demandante, pero también podés hacer lo que amas. Yo no veo eso como una demanda negativa porque fue algo que elegí. Creé mi versión. Es mucho trabajo, pero me siento muy agradecida de estar donde estoy hoy.

¿Cuál es tu límite entre lo público y lo privado? ¿Cómo manejás esa distancia sin caer en el estereotipo de inalcanzable?

Empatizo sin sobre compartir. Es acerca de tener tacto. Soy un libro abierto, pero al mismo tiempo mantengo una vida privada. La clave está en encontrar un balance, pero al mismo tiempo mantener todo en funcionamiento. Me gusta hablar del amor, la vida y los estados de ánimo, pero también creo que hay un límite en aquello que la gente quiere escuchar y lógicamente lo respeto.

Contanos cuatro cosas que la gente no sepa todavía de Julie Sariñana.

Soy mexicana. Nací en Durango, México, pero fui criada toda mi vida en Los Ángeles.

Estudié Comunicación Visual en el FIDM (Instituto de Diseño y Merchandising en Moda) en Los Ángeles. Originalmente quería ser una estilista, pero después de asistir a algunas estilistas célebres, me di cuenta que no era para mí. Después de esa experiencia me sentía un poco perdida y ahí fue cuando empecé con "Sinceramente Jules" mientras todavía iba al FIDM ¡Nunca en un millón de años hubiera sabido o siquiera pensado que me iba a llevar a donde estoy hoy! También mi mantra, "SOÑAR, CREER, CONSEGUIR" nació en ese momento.

Hice una pasantía para WGSN (Worth Global Style Network) y ayudé a WGSN capturando tendencias en moda, belleza y deco, haciendo moodboards, etc. ¡También hice una pasantía para la línea "Pastelle" de Kanye (que, por cierto, nunca fue lanzada), haciendo un poquito de todo para el equipo, inclusive pude reorganizar su placard. Una experiencia muy cool. Después de eso trabajé en Rampage como vendedora asociada, después en un salón de belleza de mis hermanos como recepcionista, y por último en un restaurante vietnamita como moza ¡de todo!

Empecé con "Sinceramente Jules" en febrero de 2009. Tuve mucha suerte de hacerlo cuando solo había algunas pocas chicas comenzando. Mi hermana Ari fue la que me dijo que empezara por mi cuenta y así lo hice; también me uní a Polivore, Look-Book.nu y Chictopia ese mismo año. Las redes sociales eran muy diferentes, no había Twitter ni Instagram ¡tan diferente de cómo es ahora! Definitivamente pata mi era más un hobby, pero mi pasión por hacerlo estuvo ahí desde el día 1 y acá estoy, una década después.

¿Cuál es el secreto para sobrepasar la pantalla y crear una comunidad? ¿Generás acciones directas y actividades para acercarte a tu base de seguidores?

Amo hacer Meet & Greets y fiestas de lanzamiento. Me encanta encontrarme con gente que me sigue y con quien interactúo online en la vida real. Hace que se complete el círculo. La comunidad de gente con la que interactúo a través del blog es increíble. Me encanta escuchar su opinión acerca de las cosas. También conozco gente a través de las marcas con las que trabajo y siento que el aspecto de comunidad es lo que hace a todo esto tan especial.

¿Qué significa para vos ser elegida como representante de Billabong?

Soy fan de Billabong desde que tengo memoria. Cuando era chica, amaba la cultura del surf y la moda que la rodeaba. Amaba el sueño de California y para mi Billabong representa esto completamente. Ha sido un honor finalmente trabajar con ellos y traer mi amor por la marca para crear una colección.¡Me siento muy afortunada! Históricamente la marca ha tenido mucho impacto en mi estilo personal y estoy orgullosa de lo que hicimos juntos.

¿Cuáles son los valores de la marca con los que más te sentís identificada?

Consistencia, longevidad, calidad y gusto. Soy muy particular al momento de elegir con quien trabajar; las estrellas se tienen que alinear. Con Billabong ha sido una realmente una relación de toda la vida, inclusive antes de que se me acercaran la propuesta. Estar con ellos y crear esta colección me trajo mucho a mi vida en términos de inspiración. Es como un sueño hecho realidad, y espero que la gente lo disfrute tanto como yo.