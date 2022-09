Es otra madre, una enfermedad sin cura le permitió sanar la relación que creía perdida: “Lo más duro fue el día que no me reconoció”

LA NACION

Las líneas que siguen a continuación cuentan la experiencia de Alejandro “Andy” Anderson con la enfermedad de su madre, que lleva siete años internada. Aunque confiesa que él no tenía buena relación con ella, admite también que “una enfermedad que no tiene cura, pudo curar la relación con su madre. El relato cuenta una perspectiva diferente respecto a la enfermedad, una perspectiva que sirve para sanar y considerar la importancia de perdonar, de valorar cada instante que tenemos, de no abandonar nunca a nuestros seres queridos. La enfermedad que padece la mamá de Alejandro sigue sin tener cura y pronto (en 2050, dicen los expertos) afectará a uno de cada tres adultos mayores. ¿Qué se puede hacer con una patología irreversible? Mucho, asegura uno de los protagonistas de la historia.

“Sus observaciones eran cada vez más intensas”

“Nunca pude comprender de dónde provenía la crítica, que era constante, muchas veces incisiva e innecesaria. Era conmigo y con mis hermanos también. Al principio no me daba cuenta, lo aceptaba como parte de la realidad porque uno no tiene, a temprana edad, la capacidad ni las posibilidades de comparar el trato cotidiano de una madre, pero después de la muerte de mi hermano menor, la cosa se fue complicando. Las observaciones fueron cada vez más intensas, como si una parte de ella se hubiera desconectado para dar paso a las más severas críticas. No le gustaban mis amigos, ni mi equipo de fútbol, ni las chicas con las que salía, ni la forma en la que me vestía. De sus hijos, yo era el que más la enfrentaba, quizás porque me daba bronca que siempre dijera cosas negativas sobre cualquier tema.

.

Nací en Buenos Aires y viví mi infancia en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Mi padre era médico, mi madre ama de casa. Me tocó ser el segundo de cuatro hermanos; tres varones y una mujer. Tuve una infancia sin muchos sobresaltos, aunque con ciertas conductas de mi madre que no me parecían apropiadas y que solo comprendí siendo adulto y padre de dos hijas.

Empecé a escribir a los seis años, me gustaba mucho leer y escribir novelas y cuentos de suspenso. Recuerdo que tomaba los cuadernos y me ponía a escribir. Anotaba: “Capítulo uno” y entonces escribía lo que llegaba a mi cabeza. Amaba recibir fibras de colores para diseñar las tapas de esos cuadernos, que representaban editoriales imaginarias y colecciones propias.

De izquierda a derecha, el hermano mayor, la madre, Andy, su hermana, su hermano menor y su padre "Jack".

40 velitas y un final anunciado

La muerte de mi padre fue el episodio que desencadenó el trauma y depresión de mi madre, que derivó luego en Alzheimer. Mi padre, que tenía 74 años, murió justo una semana después de mi cumpleaños número cuarenta. Me llamó, esa mañana, y con voz temblorosa dijo, “feliz cumpleaños, flaco”. Yo sabía que era la última vez que iba a escuchar esa frase de boca de mi padre. Tenía un cáncer severo de riñón. Le habían extirpado un tumor pero la enfermedad había avanzado sobre su organismo. Fui el único de sus hijos presente al momento de su muerte. Era un médico muy apasionado, al punto que en sus últimos minutos -al día de hoy sigo sin encontrar una explicación a esto- decidió relatar lo que sucedía. Recuerdo que dijo, “ahora viene el infarto de miocardio”, le dije que rezáramos juntos y eso hicimos, rezamos un Padrenuestro, en inglés, idioma que manejaba a la perfección, y después ya no dijo más nada hasta que falleció.

Tuve que darle la noticia a mamá y se puso a llorar como una chiquilina. Recuerdo ese gesto; me sentí incómodo porque no quería verla así. Mis padres eran muy unidos; él tenía amigos en todo el mundo, ella, en cambio, apenas dos o tres. Cuando le reclamaba a mi padre por las actitudes de mi madre, siempre me decía lo mismo: “tu madre es una gran mujer”. Una gran mujer que me pegaba con un cinturón todo el tiempo, a veces con la hebilla, amenaza que hacía y cumplía muchas veces.

Recuerdos de la infancia.

Mi abuela -la madre de mi madre- tuvo demencia senil y comenzó, primero, repitiendo las cosas; luego hacía preguntas, cada dos por tres, como si necesitara ubicarse en la ecuación de tiempo y lugar. Mamá hizo exactamente lo mismo. Le dije esto a mis hermanos, que estaban en Estados Unidos, pero ellos no veían lo que yo veía, o no podían hacerlo desde la distancia. Solían restarle importancia, no validaban lo que yo describía, hasta que decidí hacerle los estudios correspondientes. Nos dieron el diagnóstico, a nosotros dos, a mi madre y a mí, sentados delante del médico. Volví con mi madre llorando a mi lado, y no sabía cómo consolarla. Además, sabía lo que se venía: lo había vivido con mi abuela y con mi suegro, también diagnosticado con Alzheimer. Era desesperante.

Un sinsentido lleno de amor

Lo más curioso de todo es, precisamente, el cambio que sobrevino al diagnóstico. Poco a poco, mi madre dejó de ser la mujer que todo lo criticaba, que te sonreía un instante y al segundo siguiente, cuando te dabas vuelta, criticaba todo lo que hacías, desde la vestimenta que llevabas puesta hasta la forma de peinarte o caminar. Creo que su Alzheimer fue producto de una decisión de no vivir más. La vida sin mi padre, para ella, no merecía ser vivida. Eso me dio a entender una psiquiatra que la atendió. Como no tenía el coraje de quitarse la vida, decidió apagarse, rendirse, entregar su existencia a una repetición tediosa de días. Esto sucedió a un nivel inconsciente, pero siento que fue como que se dijo a sí misma que si no estaba Jack (como ella llamaba a mi padre), entonces la existencia carecía de sentido, de todo sentido. Y el Alzheimer hace eso, pone a una persona en un sinsentido que es triste, pero que también es revelador y lleno de amor.

Las actividades que hacíamos juntos fueron cambiando a medida que avanzó la enfermedad. Primero hablábamos mucho de cosas que no tenían sentido alguno. Descubrí que eso era muy valioso. Sentir el mero fluir de palabras, olvidar la presión de tener que vincular, de manera coherente, algunos conceptos, o esgrimir siempre argumentos. Olvidar la lógica te permite relajarte y concentrarte en el mero estar, en la sola presencia, la verdadera compañía.

Sus padres en el día de su casamiento.

La enfermedad nos invitaba a charlar como niños, sin mucha consistencia. Descubrí que eso es muy divertido. Le aporta al vínculo una dosis de ternura que permite dejar de lado ciertos preconceptos. Hemos hablado de los temas más insólitos, generando un auténtico paréntesis entre las preocupaciones, los miedos y las tensiones. ¿Qué pasaría si Batman fuera presidente, por ejemplo? ¿Cómo hacen los peces para llorar? Esas cosas.

Debajo de su piel

Después, escuchábamos música, porque la música es una forma infalible y gentil de ejercer la memoria. Le hacía escuchar canciones de Frank Sinatra que había bailado con mi padre. Con la enfermedad, esos temas musicales adquirían otro sentido. Por ejemplo, Strangers in the night. Mi padre adoraba esa canción. Mi madre, ya enferma, me relata qué le recuerda esa canción. Cuando no puede hacerlo, sonríe de todas maneras, porque dentro suyo esa canción sigue siendo un vínculo con mi padre. Después cantamos Under my skin, también de Frank Sinatra, que podría interpretarse como la enfermedad que lleva en su interior, o el amor a mi padre, que estará por siempre “bajo su piel”. Ahora el desafío es otro: no puede hablar, está en silla de ruedas, pero valoro el silencio junto a ella, el poder “estar”, juntos, en el momento.

En estos diez años que lleva transitando la enfermedad, lo más duro que me tocó vivir fue el día que no me reconoció, que no supo decir quién era yo. No hay manera de estar preparado para eso. Es un hito inevitable en el proceso de la enfermedad, un golpe directo a uno mismo, no a ella, que -esto es todo un consuelo- no sabe lo que está pasando. No olvido nunca ese momento. Ahí es cuando hay que dar lo máximo que podés dar. Porque uno siempre está dispuesto a darlo todo por sus seres queridos, pero cuando éstos no saben quién sos, o qué hacés ahí, la existencia adquiere otro color y uno se ve empujado a elegir: lamentarlo como un factor propio del Alzheimer o seguir adelante, porque el amor es incondicional y en ese instante es donde se plasma el carácter de esa incondicionalidad.

.

Como contrapartida, el día más lindo fue cuando la visité en el instituto donde está internada y me hizo una caricia en la espalda (ella, que nunca abrazaba). Me dijo que le gustaba todo lo que yo hacía. Después de tantos años de crítica, después de tantos esfuerzos -citas con especialistas, sesiones con psicólogos, enfermeras, análisis de sangre, tomografías computadas, repeticiones, traslados-, escuchar, de mi propia madre, un reconocimiento que nunca creí posible, me emociona hasta el día de hoy.

Además, abrió el camino al perdón y me hizo acercarme, perdonar la relación difícil que habíamos tenido y mirar juntos hacia delante. La enfermedad no estaba tan activa y todavía sabía quién soy, por eso que lo valoro tanto.

“Aprendí el valor de la memoria”

Aprendí muchas cosas de esta enfermedad. Aprendí, por ejemplo, que el perdón libera, es realmente sanador y permite construir un futuro mejor. Aprendí que la vida es cíclica, que el dolor nos desnuda de formalismos y nos revela en nuestra esencia, que el amor es invencible (esto lo vi en distintos diálogos con mi madre, que siempre habla de mi padre como el amor de su vida, a pesar de los estragos que el Alzheimer produce en su sistema nervioso).

La madre de Andy tiene 87 años y hace siete está internada.

Aunque parezca un lugar común, o un concepto repetido por poetas y escritores a lo largo de todos los tiempos, aprendí a valorar cada minuto que tenemos, especialmente el tiempo junto a nuestros seres queridos. Aprendí el valor de la memoria, que nos determina como seres humanos, y aprendí que es también, esa memoria, una herramienta para medir el tiempo, una alternativa al registro matemático de minutos, horas, días y meses. No tenemos, ni por asomo, la capacidad de recordar todo lo que nos sucede, no somos como el Funes borgiano; podemos recordar unos pocos instantes, de ahí la importancia de construir esos instantes desde el corazón, a pleno, porque desde allí es que van a la mente, a la memoria, donde quedarán por siempre. Somos, los seres humanos, momentos que se registran, fugaces. De nosotros depende que esos momentos sean realmente únicos y pervivan más allá de la contabilidad siempre precisa de un reloj o un calendario.

Más que reconectar, el Alzheimer, una enfermedad que no tiene cura, me permitió curar mi vínculo con mi madre. El día que mi madre deje esta tierra, será el anuncio más “oficial” de una partida que, desde el alma, ya se hizo efectiva. Sé que la lloraré, porque habrá un rito y un registro que indique su fallecimiento, pero estoy tranquilo porque nos perdonamos mutuamente y hemos logrado conciliar, a tiempo, nuestras profundas diferencias. Mi madre tiene su lugar en mi corazón, un lugar que el Alzheimer habilitó a tiempo, como una enorme oportunidad de reconciliación, fruto de mucha paciencia y sobre todo, mucha compasión”.

* Alejandro “Andy” Anderson (Buenos Aires, 1970) es licenciado en Publicidad de la Universidad del Salvador, autor de los libros de poemas “El tiempo viene por mí” y “Hay aromas de jazmines en el páramo”, además de la nouvelle “Los diálogos impares”, de 2016. Después de su charla TEDx, “Alzheimer, una bendición”, de 2018, decidió escribir “Mi otra madre”, donde reúne su experiencia como familiar de un paciente con Alzheimer.

