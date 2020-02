Es padre, rindió un examen vestido de payaso y su historia conmovió a todos

El joven es de Perú y está estudiando para ser abogado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2020 • 16:15

"Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo...soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado", escribió Rául Rivera en su muro de Facebook y, sin hacer ningún esfuerzo extra, su historia se hizo viral.

El muchacho oriundo de Huacho, Perú, desencadenó una serie de reacciones de apoyo al contar una situación que le tocó atravesar: ir vestido con su uniforme de Woody de Toy Story a la universidad donde cursa.

El padre y esposo se enorgulleció al mostrar cómo había terminado aquel día. Sin dudas la publicación estaba pensada para su círculo íntimo, sin embargo, la postal comenzó a circular por Internet y recibió cientos de mensajes.

"Cuántos sentimientos me embargan por tantos mensajes positivos y llenos de amor, desde el fondo de mi corazón agradecido por las muestras de cariño de tantas personas bellas", comentó a los pocos días de que su foto llegara a medios locales y recibiera todo tipo de mensajes positivos:

"Excelente ejemplo. Serás un gran abogado", "Felicidades campeón, siempre saliendo hacia adelante con pasos firmes", "gran ejemplo de perseverancia", fueron algunas de las respuestas.