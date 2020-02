El cortometraje dura apenas un minuto y medio. Los Oscars definieron que era "demasiado gráfico" para ser transmitido durante la ceremonia

"Es solo una nueva mamá, en casa con su bebé y su nuevo cuerpo por primera vez. Sin embargo, fue rechazado", se describe en el anuncio de la empresa Frida Mom que denuncia censura de ABC (American Broadcasting Company) en la transmisión de los Premios Oscar.

Frida Mom -empresa especializada en productos para postparto- decidió mostrar en sus redes sociales el aviso y explicar su punto de vista:

"El anuncio que está a punto de ver fue rechazado por ABC y los Oscars de emitirse durante la entrega de premios de este año. No es de naturaleza violenta, política o sexual. Nuestro anuncio no es religioso o lascivo y no representa armas de fuego o municiones. Higiene femenina y alivio de hemorroides también están prohibidos".

"Es demasiado gráfico", les dijeron a las dueñas del producto. El video refleja el dolor y las peripecias de una madre, que debe leventarse de la cama en la madrugada, con molestias, incomodidad y mucho sacrificio. La secuencia muestra el proceso de recuperación. Una escena casi inexistente en la publicidad de hoy.

El video comenzó a ser replicado por cientos de mujeres y despertó las críticas hacia la falta de "representación" verdadera de la experiencia de convertirse en madre.