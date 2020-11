Esmeralda Ulloa. Criada entre caballos y polistas, diseña sombreros cancheros

La diseñadora juega con Casilda, su beba que el próximo 24 cumplirá un año. Héctor, el perro de su hija, también quiere ser parte de la producción Fuente: HOLA - Crédito: Agradecimientos: Siena Heguy

Su apellido es sinónimo de caballos. Su papá, Carlos "Polito" Ulloa, es reconocido como el máximo referente de la doma racional; y sus hermanos Salvador, Hilario y Carlos María (Toly para todo el mundo) juegan al polo profesionalmente (Hilario acaba de consagrarse campeón de Tortugas con los colores de Elllerstina, su nuevo team). Sin embargo, Esmeralda Ulloa (29) eligió otro camino para ella, el de la moda, que primero recorrió como productora y desde hace dos años como diseñadora de Topada, la marca de sombreros customizados que es sensación entre las chicas "de alto handicap", como María Vázquez, Astrid Muñoz, Ángeles Pedreira, Anushka Elliot o Laurita Laprida, entre muchas otras beauties que llevan con gracia sus exquisitas piezas únicas. "Lo mío siempre fue crear, me apasiona. Trabajé varios años como productora para la revista Para Ti, pero dos años atrás, después de una charla con mi amiga y socia Magdalena Lanusse, sentí que era el momento de un emprendimiento propio. Así nació Topada", cuenta Esme, que está casada con el también polista Francisco Elizalde (31 años, participa en la Triple Corona con su team, Murus Sanctus, y tiene 8 de handicap) y es mamá de Casilda, que está a punto de cumplir un año. Y sigue: "La idea siempre fue crear sombreros distintos, con accesorios y detalles hechos a mano para que se vuelvan únicos. El sombrero tiene que tener impronta, por eso trabajamos con varios artesanos argentinos, usamos astas, alpaca, plumas, caracoles y cintas de terciopelo teñidas a mano, entre otros materiales".

"La idea siempre fue crear sombreros distintos, con accesorios y detalles hechos a mano para que se vuelvan únicos" Fuente: HOLA - Crédito: Agradecimientos: Siena Heguy

-¿Qué sentís cuando vas a un partido de polo y "descubrís" tus creaciones?

-Me encanta. Como son únicos, a lo lejos los descubro. En su momento, cuando pensamos qué diseñar, apostamos a un buen accesorio, capaz de cambiarte un look por completo. Los sombreros eran furor afuera, acá no tanto, así que pensamos en una propuesta diferente. ¡Y resultó! Las mujeres se animan a usarlos mucho más de lo que nos imaginábamos. Nos han pedido mucho para eventos, para madrinas, que nos mandan lo que se van a poner y a partir de ahí creamos, y también en el exterior.

-¿Qué es lo que más llevan?

-Hay de todo. Durante el año piden mucho de paño pero ahora, que empieza el calor, se imponen los de rafia o yute, más veraniegos.

-¿Y los hombres?

-Hay para hombres, aunque se animan menos. Una pluma de faisán fue lo más jugado que nos encargaron.

-¿Hay alguna celebridad a la que te gustaría hacerle su sombrero?

-No. Este año nos llamaron para sumarle un sombrero a uno de los looks que usó Juana Viale en la tele. Casi nos morimos de emoción. Ella es divina así que lo llevó increíble, estamos agradecidas. Pero también nos divierte cuando nos convocan para cosas que no son comerciales, como cuando nos llamó Javier Saiach para uno de sus desfiles, fue una experiencia muy creativa.

-¿Qué te inspira?

-Todo. Cuando viajo a Inglaterra o Estados Unidos, acompañándolo a Fran, miro mucho qué se está usando, qué podemos sumar. Jacquemus me parece un gran diseñador para mirar la moda y de sombreros, me encanta Philip Treacy.

-Naciste y te criaste en Lincoln y en tu familia todos se dedican a los caballos y al campo. ¿A vos nunca te interesó?

-Jamás, no tengo ni idea. Nací en el campo, entre caballos, pero lo mío siempre fue el diseño. Hasta mamá se ocupa muchísimo de los caballos de mis tres hermanos. Cuando era chica, me acuerdo que me cambiaba ochenta veces por día, me la pasaba mirando revistas y estaba siempre rodeada por muchas primas mujeres. Después, a los 18, me vine a Buenos Aires para estudiar Diseño de Interiores, y de ahí pasé a la producción de moda. Después estuve dos años de novia con Fran (se casaron en 2014) y en este momento, con una hija tan chiquita, me resulta ideal haber encontrado un camino independiente.

-¿Cómo se conocieron con Fran?

-A través de mi hermano Salvador, porque jugaron juntos un torneo.

-¿Se puso celoso de que su amigo saliera con su hermana?

-No, para nada. Me llevo muy bien con mis hermanos y con mis cuñadas, Clarita Ferraiuelo (casada con Hilario), Clara Casino (novia de Toly) e Inés Costamagna (novia de Salvador). Son un lujo.

En su casa de Pilar, madre e hija aprovechan la tarde para jugar. "Con una hija tan chiquita, tener mi propio emprendimiento es valiosísimo para poder manejar mis tiempos", dice. Fuente: HOLA - Crédito: Agradecimientos: Siena Heguy

Su casa de Pilar funciona como usina creativa durante las reuniones con su socia, Magdalena Lanusse, amiga de toda la vida, y algunas de las paredes incluso están decoradas con sus creaciones (en la otra página). Fuente: HOLA - Crédito: Agradecimientos: Siena Heguy

Esme junto a su marido, el polista Francisco Elizalde, que tiene 8 de handicap y juega la Triple Corona para RS Murus Sanctus, el team que comparte con Guillermo "Sapo" Caset, Facundo Sola y Alfredo Capella. Se casaron en 2014, después de dos años de noviazgo. Fuente: HOLA - Crédito: Agradecimientos: Siena Heguy

Una foto con casi toda la familia. De izquierda a derecha: Polito, Inés Costamagna, Salvador, Mónica Isla, Hilario, su mujer Clara Ferraiuelo, Esmeralda, Vicky Ferraiuelo y sus sobrinas Lavinia y Ámbar. Fuente: HOLA - Crédito: Agradecimientos: Siena Heguy

