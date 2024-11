Esta enfermera de Nueva Jersey gana seis cifras al año con sus decoraciones de paredes

Megan Walsh es una enfermera de medio tiempo de Nueva Jersey que ganó más de US$121 mil el último año gracias a su trabajo secundario como artesana y si bien abrió su tienda en Etsy en el año 2009, no siempre gozó de una gran popularidad. Sin embargo, en la actualidad, la situación cambió y ahora se encuentra encaminada a generar seis cifras al año por tercera vez consecutiva.

Según CNBC Make It, Walsh creció viendo a su madre utilizar la máquina de coser para crear los disfraces de Halloween y esto provocó que la mujer tome conciencia del valor que tienen las cosas hechas a mano. Además de ser un gran recuerdo de su infancia, le sirvió como una inspiración para luego de varios años crear su negocio.

“Soy una persona que hace varias cosas a la vez y me encanta hacer todas estas cosas todo el tiempo”, reconoció. “Si siento que estoy haciendo demasiado, sé que tengo que dejar algo. Fui enfermera a tiempo completo durante años, pero dejé de hacerlo porque sentía que no había suficientes horas en el día”, confesó.

En el último tiempo, Walsh se dedicó a elaborar decoraciones para el hogar con plantas Etsy: MegansMenagerie

Decoraciones de paredes, las estrellas de su catálogo

Desde que Walsh agregó a su catálogo las decoraciones de paredes, estima que recaudó alrededor de US$60 mil por año solo con ese producto, casi la misma cantidad que gana en su empleo como enfermera de medio tiempo. Además, hay que tener en cuenta que para su emprendimiento suele trabajar entre 12 y 24 horas semanales, mientras que en su trabajo principal acumula una carga horaria de entre 24 y 32 horas.

“Mi hijo menor está en cuarto grado y acaba de tener su primera obra de teatro escolar, así que hubo mucho correr de un lado a otro y recoger a los niños tarde, además de la rutina habitual de hacer los deberes, ducharse y cenar”, contó Walsh. “En días como ese, sé que no voy a poder hacer mucho, así que planifico un día en el que puedo trabajar con anticipación o ponerme al día cuando mis hijos no están cerca”, reveló.

Megan Walsh Megan

La tienda surgió como una idea para hacer visible su arte y obtener un rédito económico para poder pagar las cuentas del hogar y su préstamo estudiantil. Sin embargo, Walsh reconoció que el negocio fue tan exitoso que pudo comprar varios artículos de valor como una camioneta Dodge Journey, un auto usado para una de sus hijas, vacaciones y una ceremonia de renovación de votos con su esposo.

“Esta tienda me ha mantenido muy, muy ocupada durante años y agradezco la disminución de la actividad”, comentó. Además, dijo: “Mi marido me dice que soy adicta al trabajo, pero en realidad me gusta esperar a que pasen las cosas. A veces, la planificación es difícil y no sé cuál será mi próximo proyecto”.

En el último año, Walsh ganó más de US$121 mil Etsy: MegansMenagerie

“Creo que se necesita mucha iniciativa. No es fácil y hay que encontrar el equilibrio adecuado entre el esfuerzo y la felicidad”, dijo Walsh. Además, agregó: “He encontrado cosas que disfruté creando, gané un poco de dinero, pero luego las tendencias desaparecieron”.

“Si te agotas, te perderás toda tu vida. Todos los días, me despierto y establezco una intención sobre la cantidad de trabajo que voy a hacer, y no la supero”, sostuvo Wash. También añadió: “Establezco límites y reduzco el consumo cuando es necesario. Los domingos son un día solo para la familia”.

“Siempre he hecho cosas que me gustan y empecé a hacerlas porque era algo que disfrutaba”, sostuvo Walsh. “Nunca dejaré de hacer cosas. Es lo que me mantiene con los pies en la tierra”, cerró.

LA NACION