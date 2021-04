Estafas románticas: en 2020 crecieron un 50% las apps engañosas y fraudes online

Cuando buscamos amor con cierto desespero, se nos nota, y esa energía negativa no canaliza bien: los encuentros suelen fracasar, sistemáticamente, además de que podemos caer en situaciones peligrosas para nuestra integridad emocional, y financiera. Luego de una década suscripto a portales y aplicaciones para solteros, un amigo decidió darse la última oportunidad de encontrar pareja online aprovechando una promoción por tres meses a 109 euros que entonces ofrecía un portal exclusivo para singles profesionales que supuestamente operaba en Europa, donde vive.

No solo hizo match con muchos usuarios que nunca le contestaron, sino que al momento de bajarse del sitio, al término de la promo, el trámite resultó un engorro. Cuando finalmente recibió por mail la confirmación de la supuesta desuscripción, se quedó tranquilo... pero no tanto: la membresía siguió debitándose de su tarjeta de crédito durante los siguientes once meses. Como tiene control de sus gastos no suele mirar el resumen de la tarjeta, hasta que un día de casualidad revisando cuentas notó que los benditos 109 euros seguían cobrándose. Para hacerlo breve, nunca dio con los tres millenials que figuraban como responsables de la startup que creó la plataforma con domicilio postal en Luxemburgo. Lo habían estafado como a tantos otros individuos confiados que ponen su tarjeta de crédito con tal de acceder a una versión “premium” o al servicio de mensajería, la única forma de contactar con el perfil elegido. Cuestión que tuvo que cambiar el número de la tarjeta crédito y perder en total 436 euros.

Como es de público conocimiento, en 2020 aumentó de manera exponencial el número de personas que busca compañía en las plataformas virtuales, pero según un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos, esta nueva modalidad también contribuyó a que se disparasen las pérdidas económicas producto de las estafas en apps y portales de encuentro, destaca un artículo reciente publicado en la revista Welive Security. “En 2020, las pérdidas reportadas producto de las denominadas estafas románticas alcanzaron la cifra récord de USD 304 millones, un 50% más que en 2019. Para un individuo, eso significó una pérdida promedio de USD 2500 dólares. De 2016 a 2020, las pérdidas totales reportadas aumentaron más de cuatro veces y el número de denuncias casi se triplicó”, se lee en el informe de la FTC.

Si bien el crecimiento de miembros es consecuencia de la pandemia, ya se advertía la tendencia de los usuarios a abrir perfiles en varias plataformas al mismo tiempo, es decir, más pasto para los estafadores que también operan en las redes sociales. “Mientras que muchas personas reportan haber perdido dinero a raíz de estafas románticas que comienzan en aplicaciones de citas, son más los casos de víctimas que dicen haber sufrido este tipo de fraude a través de las redes sociales. Estos supuestos usuarios de las redes sociales no siempre están buscando entablar una relación amorosa y lo que reportan es que la estafa a menudo comienza con una solicitud de amistad o un mensaje inesperado”, advierte la FTC en su informe.

¿Quién no ha recibido mensajes directos por Instagram de individuos con nombres en árabe, ruso, turco, chino y otras lenguas lejanas a la propia? La oferta puede ser tentadora: son atractivos y piden amistad, pero quien acepta cae en un chat con él o la falsa pretendiente que a los pocos días inventará una historia dramática y dirá que necesita dinero urgente para ayudar a alguien o salir él mismo de la situación, cuento que no es imposible de creer habida cuenta de los estragos que ha dejado el COVID 19 en las finanzas y el trabajo. Quienes cayeron en la trampa enviaron dinero a extraños que nunca más les escribieron, ni para decir gracias. La investigación sugiere que las personas de 40 a 69 años fueron las que más denunciaron estos fraudes en el último tiempo.

Lo triste de todo esto es que hay miles de personas en situación extrema, y otras miles de almas generosas que se conmueven ante la tragedia del otro. Pero si vamos a darle una mano a alguien que no conocemos, que sea sin esperar nada, mucho menos amor romántico….

LA NACION