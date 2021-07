Estallaron las redes: vuelos suspendidos, argentinos varados y la creatividad de Twitter

Un tema que puso a todos a opinar, y protestar, algo que twitter reflejó con creatividad y astucia, como siempre

El modus operandi del gobierno respecto de la pandemia viene siendo el mismo desde marzo de 2020 a la fecha: enunciar un objetivo “bueno” y tomar medidas en esa dirección sin evaluación de costos ni certezas de resultados. Esta vez le tocó a la variante Delta que azota –al menos mentalmente—al mundo y a la cual se le quiere impedir la entrada a la Argentina. El anuncio de las restricciones de vuelos no fue hecho por una autoridad sanitaria sino por la directora de Migraciones, Florencia Carignano.

Para seguir cuidándonos, hemos implementado una serie de medidas para retrasar el ingreso de las nuevas cepas del coronavirus a nuestro país.



Abro hilo pic.twitter.com/VCGopuOozo — Florencia Carignano (@florcarignanook) June 26, 2021

Las disposiciones no tienen argumentación previa: sólo un objetivo. No importa de dónde se realiza el viaje ni los motivos. Se reducen la entrada de pasajeros a 600 por día. No se explica de dónde sale esa cifra, por qué no son 1500, o 200 o cero. No se dan datos sobre la variante Delta, en qué países está y qué estragos ha causado en el resto del mundo. Además, los costos económicos del aislamiento y los tests quedan a cargo del viajante. Es una medida de una brutalidad impresionante en un estado de derecho y una aplicación de reglas retroactivas sin demasiados antecedentes.

Por supuesto, la medida, que afecta a pocos en la práctica, pero sí a todos los que consideran que las libertades individuales no son una moneda de cambio para el gobierno de turno -estén o no varados en un aeropuerto o buscando con desesperación un hotel barato en una ciudad extraña a sus costumbres-, desató el consabido debate en las redes sociales. El autor de esta nota no va a simular neutralidad ante la disputa: entre los que priorizan los derechos garantizados por la Constitución y los que quieren desde hace más de un año suspenderlos por una situación de emergencia, está con los primeros. Lo cierto es que Twitter explotó con posiciones de uno y otro lado.

El temor ante la variante Delta y las primeras dosis

Originada en la India, país que en este momento tiene casi diez veces menos muertos por millón que la Argentina, el origen del temor ante la variante Delta es el siguiente: aparentemente la nueva cepa elude los anticuerpos con más facilidad si el contagiado tiene una o menos dosis de las vacunas en circulación. Por lo tanto, el hecho de tener la vacunación completa es fundamental para que la Delta no afecte. Y la Argentina, con su dependencia de la Sputnik V, de dosis desiguales en sus componentes, pero también en su provisión, dio preferencia a que haya mucha gente vacunada con una sola dosis antes que al esquema de vacunación completa. Aunque en su momento esa decisión haya sido la correcta, hoy empieza a mostrar sus limitaciones.

Como hizo habitualmente, el gobierno, y quienes apoyan sus medidas, intentó cambiar el eje de la discusión y sacarlo de la carencia de las vacunas (al menos de la segunda dosis) y llevarlo a algún nuevo enemigo imaginario. En este caso se trató de quienes estuvieran fuera del país y quisieran volver. Como antes los runners y luego los jóvenes que salían de noche, los viajeros se convirtieron en los nuevos villanos. La idea de turismo pasó a ser pecaminosa y mucho más si se hace fuera del país. Puritanismo y chauvinismo acudieron a la ayuda de la justificación de las medidas sanitarias.

argentinos quedan varados fuera del país que odian y eso es una buena noticia para todos — Luciano Lamberti (@_Lamberti) June 29, 2021

🧘‍♀️Dejar pasar las discusiones sobre el 1% con más privilegios del país. 🧘‍♀️ — 💚Ana Rapo💚 (@anarapo) June 30, 2021

Cosas que me importan menos que cero: argentinos varados en el exterior porque se fueron de vacaciones en plena pandemia. — Fernando Soriano (@ferosoriano) June 29, 2021

Los que están varados en el extranjero no pueden trabajar de lavacopas y hacerse millonarios porque allá sí que se está mejor? — El Juan (@jaltam_) June 29, 2021

Que los varados aprendan a vivir en la incertidumbre, y disfrutarla. — RomyK💚💫 (@Romyk81) June 30, 2021

A mi lo que me causa gracia de los varados es que siendo el 1% de la población que pone en riesgo al resto nos exijan empatía a nosotros, cuando todo esto arrancó porque no se bancaban esperar su turno a la par nuestra. Enjoy Miami 👋 — El Editor🏳️‍🌈 (@ProfetaArgen) June 29, 2021

hoy me bañé con lágrimas de chetxs varados en el exterior — rascá la cáscara (@t0p0lin) June 29, 2021

Te fuiste?

Pensaste q eras superior.

A Argentina no entrás. — Ursula Vargues (@ursuvargues) June 30, 2021

¿te fuiste de vacaciones al exterior en medio de una pandemia y te cambiaron las restricciones de regreso?



Lola..... se advirtió mil veces.



Tu plata te da privilegios pero también problemas, ¿viste?

Y necesitamos cuidarnos de que no traigas una variante de Covid. — ari lijalad (@arilijalad) June 28, 2021

¿De qué lado estás?

La discusión, entonces, pasó a otro lugar, no tanto a la violación de un derecho elemental de manera súbita e inconsulta, sino a la empatía que sentía un sector de la sociedad, afín al gobierno, con compatriotas que, sin haber cometido delito ni falta moral, estaban en una situación para nada envidiable: lejos del hogar, sin saber cuándo se volvía y con la incertidumbre de resolver una estadía indefinida.

El placer con el que paladean la situación de los varados es la penúltima evidencia de que el kirchnerismo es la expresión política de un hato de resentimientos. No tienen grandes propósitos positivos. Sólo una lista de enemigos cuya potencial destrucción da sentido a sus vidas. — Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) June 29, 2021

Me resulta muy impresionante los kerneristas que no pueden disimular su alegría por los varados. Ni siquiera intentan un “bueno, es un garrón pero es por el bien de todos”. Como son incapaces de pasarla bien ellos, solo les queda que la pasen mal los otros. — Diego Papic (@dieguez_) June 29, 2021

la gente que viene de afuera es peligrosa. El vecino es peligroso. ¿y ese qué hace en la calle? ¿no sabe que hay pandemia mundial?



Un año y medio y eso es lo único que tienen para ofrecer. — Juan Schmukler (@JSchmukler) June 29, 2021

Historias absurdas S21E04 https://t.co/uQhLiF3f0M — Sir Chandler Blog (@SirChandlerBlog) June 30, 2021

Otra línea de argumentación iba por el lado de la firma de una declaración previa al viaje que permitiría al gobierno tomar cualquier tipo de medidas sin permitir el derecho al reclamo.

A ver, repitan conmigo: "firmaron una declaración jurada donde aceptaban las disposiciones del gobierno en pandemia para evitar propagación nuevas cepas". Aquí hay vacunas para todos, todas y todes. Se fueron por turismo y egoísmo para adelantarse en la fila. https://t.co/UXHjPQHrUG — Agus (@SantoAgustina) June 30, 2021

Sin embargo, parece que la renuncia a los derechos no es un argumento relevante en la consideración de esos mismo derechos:

No voy a opinar de medidas epidemiológicas.

Pero si puedo opinar de cosas que uno acepta y sus efectos jurídicos.

Uno de los puntos más problemáticos (desde siempre) es la expansión aberrante de la doctrina del "acatamiento voluntario" o "doctrina de los actos propios". — Gustavo Arballo (@GustArballo) June 29, 2021

Como se ve, la medida no tiene a la vista fundamentos sanitarios explícitos: se trata de demorar la llegada de una cepa sin considerar proporcionalidad ni tener sensibilidad por los costos: no se trata de la incomodidad o perjuicios personales de decenas de miles de argentinos sino también de la parálisis de otra industria, en este caso la de las líneas aéreas, sumándose a la parálisis económica generalizada. A eso, hay que sumarle otra consecuencia de la palabra oficial: la estigmatización de otro sector de la sociedad (al cual los funcionarios pertenecen alegremente), la de los que eventualmente viajan.

A un año y medio de medidas restrictivas y consecuencias magras, quedan dos actitudes: desesperarse y protestar o tomárselo con humor.

Parte el alma lo de los varados... pic.twitter.com/e1YjxmjYFt — El Licenciado (@LicMacoco) June 29, 2021