Paquita Romano dio una clase magistral de jardinería en el espacio de la firma alemana, Rehau, dentro de Jardín Fest.

Fue una mañana de sol, una mesa enorme repleta de conocidos y colegas en un desayuno relajado, una charla de amigos con una pasión en común: la jardinería. Es que Rehau, al firma alemana de productos y sistemas para la construcción y el diseño de hogares, organizó una cita con los referentes de la jardinería y el paisajismo de Argentina para un encuentro que contó con Paquita Romano, jardinera y docente de su escuela, La Flor Azul, como anfitriona. Y todos dijeron presente.

Un encuentro de especialistas

La cita fue antes de que la feria abriera. “Qué lindo volver a vernos las caras. Gracias por venir. Algo importante que quiero destacar de nuestro rubro es que todos tenemos la humildad de preguntar; y la generosidad de responder. Eso no se da en todos los ámbitos. Entre jardineros, siempre hay alguien que tiene un dato que uno no. Mi idea es que hoy podamos compartir esos tips no sólo para nosotros, sino para la gente que viene a Jardín Fest”, propuso Paquita.

La propuesta fue terminar el encuentro con una consigna, en la que cada invitado debía escribir en un board; y compartir allí su secreto mas preciado. Y ese board será parte del stand de Rahau en Jardín Fest, para que todos los asistentes a la feria cuenten con esa información tan valiosa. Allí estuvieron Juanita Guimarey, Ignacio Van Heden y Mariela Schaer, entre otros referentes locales.

Un stand focalizado en las actividades outdoor

Con esta acción, la firma Rehau refuerza su compromiso con el hogar, en este caso con los espacios exteriores. En su stand en Jardín Fest, la marca mostró su línea focalizada en jardinería: sus mangueras de alta duración y eficiencia, macetas de autoriego, diferentes accesorios de riego, carros para mangueras, composteras, y un hit de la marca: Raupool.

Raupool se convirtió en el producto estrella del espacio: se trata de su innovador cobertor de piscina, un éxito en ventas, ya que su aplicación es inmediata, es de bajo mantenimiento y conserva la temperatura del agua.

Todo hizo que el espacio y el evento se convirtieran en un encuentro de referentes de la jardinería con una marca experta en jardín.

